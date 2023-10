Manolo Sevilla (PSOE):"López Miras es el único responsable de dejar el Mar Menor sin moratoria urbanística"

MURCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista, Manolo Sevilla, ha afirmado este miércoles que "López Miras es el único responsable de dejar el Mar Menor sin moratoria urbanística y ha lamentado que el Partido Popular siga desprotegiendo la laguna".

Sevilla ha hecho estas declaraciones durante el debate en el pleno de la Asamblea de la proposición de ley del PSRM-PSOE para restituir la moratoria urbanística tal y como lo contempla la ley que, finalmente, los socialistas han terminado retirando para suprimir los plazos en las zonas protegidas mientras no exista un Plan de Ordenación.

"Junto a su socio de Vox, está impidiendo que se pueda restituir de inmediato", ha afirmado.

Asímismo, ha recordado que "el PP respondió a la proposición de ley del PSOE solicitando que se tramite por el sistema de debate a término fijo, retrasando de esta manera la restauración de la moratoria urbanística y abriendo la puerta a su modificación, al igual que intentó hacer con el Decreto Ley que fue rechazado por la Asamblea", a lo que ha añadido que se trata de, "una nueva trampa para retrasar la restauración de la moratoria urbanística y abrir la puerta a su modificación".

"Nuestra intención quedaba clara, tal y como explicábamos en la exposición de motivos de la iniciativa: que haya una moratoria establecida, que esté condicionada a la aprobación definitiva del plan de ordenación territorial y no quede condicionada a ningún plazo temporal", ha explicado.

"Pero, en aras de que no quedara ninguna duda, hemos presentado una enmienda 'in voce' para que el PP no tuviera ninguna excusa a la hora de aprobar nuestra iniciativa y que quedara aún más claro que nos referíamos al artículo 16.1. Esta enmienda no ha sido admitida por la presidenta de la cámara, por lo que hemos retirado nuestra iniciativa y hemos presentado esta misma mañana una proposición de ley que se tramite por lectura única y con carácter de urgencia", ha explicado.

Sevilla ha concluido asegurando que "al PP se le acaban las excusas.Ya veremos si la apoya o si utiliza nuevamente su rodillo en la Junta de Portavoces para frenar esta iniciativa del PSOE que lo único que persigue es proteger el Mar Menor".

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha sacado adelante la creación de la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, "un importante hito para combatir la precariedad y desigualdad en la Región de Murcia" han comunicado desde el partido.

La diputada regional socialista, Toñi Abenza, ha destacado la importancia de esta propuesta que "permitirá trabajar desde el poder legislativo para no dejar a nadie atrás, sobre todo, en la Región de Murcia, en la que el 31 % de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social".

"No hay tiempo que perder" ha añadido "sobre todo, tras los hechos ocurridos en la sesión de control de la semana pasada en la que la consejera Ruiz proponía trabajar en un tercer pacto cuando apenas se ha cumplido el segundo y, cuando en esta Cámara hay partidos que en el debate de investidura insinuaron que la inversión en política social prácticamente no tiene nada que ver con el Gobierno regional", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que las políticas aplicadas por los gobiernos del PP en estos casi 30 años al frente de la Comunidad Autónoma "han provocado que la Región sea una de las comunidades con más pobreza del país".

La socialista ha resaltado que, "tal y como dijo ayer nuestro portavoz, Pepe Vélez, esperemos que no se quede solo en el apoyo de la creación de esta comisión, sino que el PP y su socio de ultraderecha Vox trabajen con sinceridad para poder avanzar en este tema tan importante".