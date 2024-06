Manuel Vilas, Nativel Preciado y Miguel Ángel Hernández participan esta semana en la Feria del Libro de Caravaca

MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los autores Manuel Vilas, Nativel Preciado y Miguel Ángel Hernández participan en la Feria del Libro de Caravaca que se celebra desde el 15 al 23 de junio. El turno de Manuel Vilas será el próximo lunes 17 en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Caravaca las 20.00 horas.

El autor hablará del conjunto de su obra en especial de su gran éxito Ordesa y de la última novela 'Nosotros', que fue ganadora del Premio Nadal. El 19 de junio Nativel Preciado presentará su última novela 'Palabras para Olivia' a las 21.00 horas.

Preciado también recordará otros libros de su autoría tanto de ficción, como de no ficción y determinados aspectos de sus más de cincuenta años de carrera periodística en primera línea de la actualidad.

El 20 de junio (20.00 horas) el murciano Miguel Ángel Hernández participará para hablar de su última novela 'Anoxia' y también de 'El dolor de los demás' e 'Intento de escapada', así como de determinados aspectos relacionados con la creación literaria y el mundo editorial.

Todos los eventos se celebran en el ya mencionado salón de actos de la Casa de la Cultura y están coordinados y presentados por la periodista y escritora Lola Gracia. La Feria del Libro está organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca y acoge otras muchas actividades que se pueden consultar en el siguiente enlace: https://eventos.caravacadelacruz.es/agenda/feria-del-libro-d....

INFORMACIÓN DE LOS AUTORES

Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 19 de julio de 1962) es un poeta y escritor español. Su novela más conocida es 'Ordesa' (2018). Fue finalista del Premio Planeta 2019 por su novela 'Alegría' y ganador del Premio Nadal en 2023 por su novela 'Nosotros'.

Estudió Filología Hispánica y ejerció durante más de 20 años como profesor de secundaria en diversos institutos. En sus entrevistas ha explicado que a los trece años "quería formar una banda de rock and roll, pero como no tenía talento me dediqué a la literatura, que era lo más próximo que podía haber a lo que yo andaba buscando".

Tras leer a Rimbaud y a Baudelaire empezó a escribir poesía e hizo inmersión en la literatura, asegurando que cree en la "literatura transmedia". Ha colaborado en diversos medios de comunicación, el Heraldo de Aragón y El Mundo, periódicos del grupo Vocento, así como de los suplementos literarios Magazine (La Vanguardia), Babelia (El País) y ABC Cultural (ABC). También es colaborador de El País (2019) y de la Cadena Ser.

Es autor de la biografía novelada 'Lou Reed era español' (Malpaso, 2016) y del libro de viajes 'América' (Círculo de Tiza, 2017), escrito a partir de su estancia en Iowa donde ha sido profesor de literatura. Su estilo integra el discurso realista con las imágenes visionarias.

Como narrador ha desarrollado una importante labor crítica de la cultura, y en sus obras abunda la parodia, los mitos del pop y la reflexión sobre el capitalismo. En 2018 publicó 'Ordesa' (Alfaguara), una novela sobre la relación entre padres e hijos en formato autobiográfico.

Explica que empezó a escribirla poco después de la muerte de su madre, en mayo de 2014. "A pesar de ver espectros por todas partes, había belleza en los adioses que estaba presenciando: el adiós a mi madre, el adiós a mi matrimonio, y el adiós a mí mismo. Lo malo fue que desde la primavera del 2013 hasta junio de 2014 el alcohol pasó a gobernar mi vida. Dejé de beber el 9 de junio de 2014".

De 'Ordesa' se editaron 14 ediciones en menos de un año vendiendo más de 100.000 ejemplares. Ha sido libro del año 2018 para medios como El País, La Vanguardia, El Mundo, El Correo, entre otros muchos y ha sido traducida y llevada a varios países como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Polonia y Reino Unido.

En 2019 fue finalista del Premio Planeta con la novela 'Alegría', una continuación del relato comenzado en 'Ordesa'. En 2020 publica 'Roma', considerado la sucesión de sombras provocadas por los movimientos de un hombre que intenta reencontrarse con su alma en las peluquerías, tiendas, mercadillos, hoteles, iglesias, freidurías, restaurantes, calles y callejones de la ciudad eterna y aledaños.

En 2021 publicó 'Los besos' (Planeta), una novela situada en los inicios del confinamiento causado por la COVID-19. En 2022 publicó una antología poética titulada 'Una sola vida', que también incluye poemas inéditos. En 2023, con la obra 'Nosotros', sobre la muerte y el duelo, ganó el Premio Nadal de Novela.

Nativel Preciado (Madrid, 1948) se inició como periodista en el desaparecido Diario Madrid. Ha trabajado en múltiples medios de prensa, radio y televisión. Ha sido cronista parlamentaria durante la transición.

Algunos de sus trabajos referidos a dicha etapa política han sido publicados en 'Memoria de la Transición' (1996). Actualmente participa en seminarios, conferencias y programas de televisión en TVE y Atresmedia yes columnista en InfoLibre. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con los premios Francisco Cerecedo (1986) de la Asociación de Periodistas Europeos, Víctor de la Serna (1988), de la Asociación de la prensa, Pluma de Plata (2000), Premio de Honor de la Asociación de la Prensa a toda una vida profesional (2017); o el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara (2019).

Es autora de numerosos ensayos, entre los que destacan: 'El sentir de las mujeres' (1966); 'Amigos íntimos' (1998); 'Hablemos de la vida' (2002) con José Antonio Marina; 'Nadie pudo con ellos' (2011); y 'Hagamos memoria' (2016).

Como novelista ha publicado 'El Egoísta', 1999; 'Bodas de Plata', 'Camino de Hierro', 2007; 'Llegó el tiempo de las cerezas' (2008); 'Canta solo para mí' (2014); 'El Nobel y la corista' (2019); 'El Santuario de los elefantes' (2021); 'Palabras para Olivia' (2024). Cuenta con los premios de novela Premios de novela: Finalista Premio Planeta 1999, Premio Primavera de Novela 2007, Premio de Novela Fernando Lara 2014 y Premio Azorín de novela 2021.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Ha sido director del CENDEAC, Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts) y Society Fellow de la Society for the Humanities (Cornell University).

Entre sus ensayos destacan 'El arte a contratiempo', 'Materializar el pasado', 'La so(m)bra de lo real' y la edición, con Mieke Bal, de 'Art and Visibility in Migratory Culture'.

Es autor de los libros de cuentos 'Infraleve: lo que queda en el espejo cuando dejas de mirarte', 'Demasiado tarde para volver' y 'Cuaderno [...] duelo' y de los dietarios 'Presente continuo', 'Diario de Ithaca', 'Aquí y ahora' y 'Tiempo por venir'.

En Anagrama ha publicado las novelas 'Intento de escapada' (Premio Ciudad Alcalá de Narrativa), 'El instante de peligro' (finalista del XXXIII Premio Herralde de Novela), 'El dolor de los demás' (Premio Libro Murciano del Año) y 'Anoxia'. También el breve ensayo 'El don de la siesta'. Su obra se ha traducido a varios idiomas, entre ellos, inglés, francés, alemán e italiano.