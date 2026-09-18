El Mar Menor recibió 0,33 hectómetros cúbicos de las ramblas durante el episodio de lluvias de este jueves

1118244.1.260.149.20260918133600 Archivo - Imagen de archivo una crecida de la rambla de El Albujón - CARM - Archivo

Los mayores registros de precipitaciones se produjeron en Los Alcázares MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mar Menor recibió 0,33 hectómetros cúbicos a través de las ramblas aforadas durante el episodio de lluvias ocurrido este pasado jueves. La red de seguimiento ha permitido comprobar que a las 10:00 horas de este viernes la rambla del Albujón transportaba 784 litros por segundo, después de alcanzar durante la madrugada un máximo de 1.123 litros por segundo. En lo que va de año, solo la rambla del Albujón acumula una aportación de 11,3 hectómetros cúbicos.

Por su parte, la rambla de La Maraña registró dos picos de hasta 5.600 litros por segundo, mientras que en Las Colonias se alcanzaron máximos de 5.630 y 4.300 litros por segundo, coincidiendo con las dos franjas principales de precipitación, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Las precipitaciones fueron generalizadas en toda la cuenca vertiente y especialmente intensas en su zona central. Los mayores registros de precipitaciones se produjeron en Los Alcázares, con 63 litros por metro cuadrado, seguidos de Pozo Estrecho, con 36,2 litros, y Torre Pacheco y La Maraña, con alrededor de 30 litros por metro cuadrado.

El dispositivo permanente de monitorización del ecosistema del Gobierno regional permite conocer la respuesta de la cuenca ante este tipo de episodios, tanto a través de la evolución de los caudales que circulan por las principales ramblas como de los volúmenes de agua que alcanzan la laguna y de su posterior incidencia sobre sus parámetros ambientales.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que "disponer de una monitorización permanente nos permite saber qué está ocurriendo en cada momento, conocer cómo responden las ramblas ante precipitaciones intensas y seguir la evolución del Mar Menor durante los días posteriores".

100.000 METROS CÚBICOS RECOGIDOS EN TANQUES

Los 14 tanques ambientales existentes en el Campo de Cartagena han permitido recoger y regular las primeras aguas de lluvia, que concentran una mayor cantidad de arrastres procedentes de las zonas urbanas, evitando su llegada directa al Mar Menor.

La red dispone de capacidad para retener hasta 200.000 metros cúbicos durante episodios de precipitaciones intensas, lo que equivale a 200 millones de litros de agua de escorrentía; y se han llenado en torno al 50 por ciento, lo que supone alrededor de 100.000 metros cúbicos.

Vázquez, ha señalado que "las medidas que hemos ido poniendo en marcha funcionan y episodios como el de ayer permiten comprobar su utilidad. Los tanques ambientales reducen la llegada directa de agua dulce, arrastres y contaminantes y contribuyen a amortiguar la presión que una lluvia intensa ejerce sobre un ecosistema tan sensible".

CONTROL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

El Gobierno regional mantiene además un amplio programa de control que incluye analíticas de alta frecuencia en la cuenca vertiente, seguimiento en 20 puntos estratégicos, controles semanales de nutrientes en 11 puntos del interior de la laguna y vigilancia de las aguas subterráneas mediante piezómetros.

A ello se suman actuaciones como la retirada continuada de biomasa del litoral y otras infraestructuras destinadas a minimizar la llegada de escorrentías.

El consejero ha indicado que "las medidas regionales permiten conocer y reducir el impacto de estos episodios, pero seguimos necesitando actuar sobre el origen de dos de las principales presiones que recibe el Mar Menor: las aportaciones a través de las ramblas y el elevado nivel del acuífero Cuaternario".

Asimismo, han insistido en que esperan de la Administración del Estado información y avances sobre actuaciones de su competencia, entre ellas la ampliación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón, las intervenciones relacionadas con las aguas subterráneas, la red de control de nitratos y los estudios sobre las masas de agua del Campo de Cartagena.

"El Gobierno regional está actuando sobre el terreno, monitorizando de forma permanente, reteniendo escorrentías y aplicando medidas para reducir las presiones sobre el Mar Menor. Es necesario que todas las administraciones hagan lo propio para seguir avanzando en su protección", remarcó Juan María Vázquez.