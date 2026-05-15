La Mar de Músicas estará en La Noche de los Museos con el Día de África y las actuaciones de Tito Nsue y DJ Toureé

DJ Toureé - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Noche de los Museos de Cartagena acogerá este año por primera vez, la celebración del Día de África, una nueva propuesta cultural impulsada por el festival La Mar de Músicas que refuerza su compromiso con la diversidad y el diálogo entre culturas.

Esta iniciativa se integra dentro de la programación de una de las noches más especiales de Cartagena, con las actuaciones de Tito Nsue y DJ Touré. Será en el patio del antiguo CIM, el 16 de mayo, a partir de las 21.30 horas. La entrada es libre, hasta completar aforo.

El escenario se ubicará en el patio del CIM, un espacio emblemático que cada verano se convierte en uno de los epicentros de La Mar de Músicas, y que en esta ocasión servirá como punto de encuentro para celebrar la música africana en directo. La actividad conecta así el espíritu del festival con el carácter abierto, participativo y nocturno de la Noche de los Museos.

El cartel contará con la actuación de Tito Nsue, artista nacido en Guinea Ecuatorial y residente en España, cuya propuesta destaca por una fusión entre la esencia africana y el idioma español. En apenas tres años de trayectoria, Nsue se ha consolidado como una de las voces emergentes más innovadoras, combinando géneros como el afrobeat, el afro house o el drill melódico, y ejerciendo como puente cultural entre África, Europa y América .

Junto a él estará DJ Toureé (Mahamadou Touré), DJ residente en Zaragoza con raíces gambianas y senegalesas, cuya propuesta combina géneros como el afrobeat, amapiano, afrohouse, dancehall, hip-hop o R&B. Desde sus inicios en 2022, ha ido consolidando una identidad propia en cabinas de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Niza, destacando por su capacidad de construir sesiones inmersivas donde la narrativa sonora y la conexión con el público marcan el ritmo de la pista.

Su trayectoria, en constante crecimiento, le ha llevado a compartir escenario con artistas internacionales como L.A.X., VJ o Yasmine, incorporando a su sonido una dimensión global y contemporánea.

La celebración del Día de África en la Noche de los Museos nace con la voluntad de mantenerse en futuras ediciones, como un espacio de encuentro, celebración y descubrimiento de las culturas africanas.