La Mar de Músicas, insignia cultural de la Región en 2025

Una de las actuaciones de La Mar de Músicas en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival La Mar de Músicas, celebrado en verano en Cartagena, ha revalidado el título de evento cultural más destacable de la Región de Murcia en 2025, según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que ha reconocido de nuevo al certamen como la principal insignia cultural en la Comunidad Autónoma. Así lo confirma el informe Lo mejor de la Cultura, desarrollado anualmente y basado en las opiniones de 443 panelistas repartidos por toda la geografía española.

Según detalla el informe, La Mar de Músicas de Cartagena "es un festival pionero en España que ha hecho de la diversidad cultural su sello, acogiendo a artistas de todos los continentes y poniendo el foco en un país invitado cada edición. Sus conciertos se despliegan en escenarios históricos al aire libre, desde el Puerto hasta el auditorio Paco Martín del Parque Torres, ofreciendo experiencias irrepetibles bajo las estrellas".

Además, La Mar de Músicas, se encuentra en la categoría de 'Festivales de música imprescindibles', en el puesto 7, y tanto este como el Festival del Cante de las Minas, representan a la Región en el ranking nacional ocupando el puesto 65 y 110 respectivamente.

EL FESTIVAL DE TEATRO DE SAN JAVIER Y EL TEATRO CIRCO, ENTRE LO MEJOR DE LA CULTURA REGIONAL EN 2025

En cuanto a lo relativo a lo mejor de la Cultura en la Región en el pasado año, el ranking lo lidera el festival La Mar de Músicas, seguido del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier y el Teatro Circo de Murcia.

Les siguen el Cartagena Jazz Festival, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, y el de Jazz de San Javier. También de la ciudad portuaria, continúan el ranking el Rock Imperium, Mucho Más Mayo y MU-Danzas.

A continuación, se encuentra el WARM UP, que cae desde el puesto 2 de 2024 al 12, seguido del Auditorio El Baltel, el Centro Párraga, la Filmoteca Regional Francisco Rabal, que baja al puesto 13 desde el 3 que ocupó el pasado año, ECOS Festival de Sierra Espuña, La Carcel Vieja y el Teatro Romea.

En el apartado de 'Proyectos más destacados del Medio rural', aparece entre los más votados y calificado como "excelente" el festival de cuadrillas de Barranda (Caravaca de la Cruz) y "destacado" el ECOS. Festival de Sierra Espuña y el Murmullo. Festival slow, que este año celebró su primera edición.

La Región ocupa el último puesto en cuanto a calidad e innovación de su oferta cultural en 2025, según este informe.

Estos reconocimientos se han entregado este jueves 29 de enero en un acto que ha contado con la presencia de representantes de la industria cultural de todo el país, así como otras instituciones públicas. Para materializar esta distinción, el artista Manuel Antonio Domínguez ha realizado una serie de ilustraciones personalizadas, piezas únicas que celebran el espíritu de cada una de las propuestas reconocidas con este premio, entre ellas, La Mar de Músicas.

Los galardones otorgados por distinguen no solo a los eventos cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, también a las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año o a la evolución anual de los presupuestos de las organizaciones del sector. De esta manera, desde el año 2009 ofrecen una instantánea del panorama cultural de cada momento, recogiendo los proyectos más destacados del año cultural a nivel nacional y autonómico.