María Marín (Podemos) acusa a López Miras de ser "el uno" en la 'trama de la prótesis

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y diputada de Podemos María Marín, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región - KIKO ASUNCION/EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Mixto, y diputada de Podemos, María Marín, ha acusado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, de ser "el uno" en la trama de las prótesis, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea Regional.

Marín ha criticado la decisión de López Miras de ascender a la ex gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, a consejera de Salud, así como de mantener al consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, "que estaba al tanto del pacto de silencio para ignorar los informes del Tribunal de Cuentas".

La diputada de Podemos ha denunciado que el presidente regional "ha apoyado y consentido esa estrategia" y le ha acusado de haber "participado desde sus primeros años en política de la gestión corrupta del SMS". "Si tuviera un poco de decencia hoy subiría a esta tribuna, confesaría, pediría perdón y dimitiría para no volver jamás", ha añadido.

Asimismo, Marín ha lamentado que López Miras no dijera "ni pío" sobre esta trama durante el discurso de este pasado jueves. "Ustedes nos quieren hacer creer que durante 6 años nadie más en la Consejería de Salud ni en ese hospital privado se enteraron de nada. ¿Nos toman por imbéciles?", ha preguntado.

La diputada de la formación morada le ha asegurado a López Miras que "cada vez se estrecha más el cerco y la corrupción en el SMS ya está tocando a su puerta", y se ha cuestionado por "los negocios" del Gobierno regional con la sanidad privada.

Asimismo, Marín ha insistido en que "la culpa de toda esta corrupción la tiene la maldita privatización de la sanidad" y ha señalado que desde su partido "llevamos años advirtiendo que la salud no podía privatizarse ni convertirse en un negocio y ahora vemos las consecuencias".

"NO HA CUMPLIDO NADA DE LO QUE PROMETIÓ"

Marín ha calificado de "lista de mentiras" los anuncios realizados este pasado jueves por López Miras. "No ha cumplido nada de lo que prometió el año pasado", ha apuntado.

En este sentido, se ha referido a la implantación del modelo EGB, al que "solo se unirán 11 colegios, porque hacen falta inversiones, espacios y pabellones deportivos".

Asimismo, también ha destacado el Pacto por el Turismo, un área donde "la demanda nacional ha caído un 4,8% y la extranjera un 25,3%", o las infraestructuras, donde proyectos como el desdoblamiento de la RM-425 en Yecla hasta la A-33, la vía de alta capacidad de la Bahía de Mazarrón, el desdoblamiento de la carretera de acceso a Altorreal y la mejora de los accesos a la zona norte de Murcia y al sur de Molina de Segura "siguen durmiendo en los cajones de la consejería de Fomento".

Marín también ha señalado que no se han realizado ni la Ley de Familias, ni la Ley de Infancia, ni la Ley de espectáculos, ni la Ley de prevención de adicciones centrada en la juventud, entre otras medidas como las bonificaciones en el IRPF de 400 euros para familias numerosas, la construcción de 52 viviendas de protección oficial en Molina de Segura o las 3.100 prometidas en campaña electoral.

Por último, Marín ha afirmado que el Plan de Climatización presentado por López Miras en su discurso "es un refrito del Plan de Eficiencia Energética y Adaptación Climática que anunció en 2019".