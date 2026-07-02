María Marín (Podemos): "A los que viajan en coche privado el transporte público les trae sin cuidado"

La diputada de Podemos, María Marín, en la cabecera de la manifestación del transporte público regional - PODEMOS

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha asegurado que el transporte público "no es un servicio esencial para el Gobierno regional" durante la manifestación que el sector ha convocado en su segundo día de huelga en el centro de Murcia y en la que piden un calendario anual de festivos y fines de semana y el incremento salarial del IPC.

"Si estas premisas no se cumplen no vamos a tener un servicio de calidad y adecuado para la ciudadanía de la Región de Murcia", ha advertido Marín. "A los que viajan en coches privados con aire acondicionado les trae sin cuidado, pero para los trabajadores y estudiantes que tiene que usar estos servicios es importante", ha remarcado, en la manifestación que ha partido desde la plaza Circular hasta el Ayuntamiento de Murcia.

"Los servicios esenciales tienen que ser 100% públicos, tiene que prevalecer el servicio a la ciudadanía y la calidad en el trabajo antes que determinadas empresas privadas se forren los bolsillos", ha exigido la diputada de Podemos.

Marín ha criticado que el PP "siempre tumba" las iniciativas de su formación en la Asamblea Regional sobre este asunto. "No nos vamos a cansar", ha concluido.