María Pérez agranda su leyenda revalidando su título en marcha con un nuevo oro mundial

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

María Pérez, estudiante del Grado en Educación Infantil de la UCAM, ha vuelto a hacer historia tras revalidar su título mundial en los 35 km marcha, siendo además campeona olímpica en los Juegos de París. Con esta victoria, añade otro oro mundial a su palmarés, consolidándose como una de las figuras más destacadas del atletismo español.

Raquel González, también atleta de la UCAM, ha logrado una excelente sexta plaza en esa misma prueba, demostrando gran nivel frente a una competencia de primer orden.

En la participación masculina, los murcianos de la UCAM, estudiantes de la Facultad de Deporte, han brillado igualmente. Miguel Ángel López se ha situado 12º, mientras que Manu Bermúdez ha ocupado el puesto 13. Ambos atletas están entrenados por el ciezano José Antonio Carrillo, presidente y técnico del UCAM Athleo Cieza.

El resto de marchadores españoles también han brillado en Tokio. Tanto Daniel Chamosa (6º) como Cristina Montesinos (8ª) lograron plaza de finalista.