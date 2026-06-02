Marín afirma que los datos de empleo reflejan un "cambio estructural y sólido" en el mercado laboral murciano

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, en rueda de prensa - CARM

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha asegurado este martes que los datos de afiliación y desempleo de mayo "muestran, una vez más, que la tendencia a la baja del paro registrado y la mejora del empleo no son coyunturales, sino que reflejan un cambio estructural, sólido y evidente en el mercado laboral" de la Región de Murcia.

El titular de Empleo ha realizado estas declaraciones tras conocerse que la comunidad ha superado por primera vez el umbral de las 700.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, situándose en 704.213 cotizantes, lo que representa el registro más alto de la serie histórica, según ha informado la Comunidad.

Marín ha señalado que consolidar esta evolución es la "absoluta prioridad" del Ejecutivo autonómico, para lo cual ha puesto en valor la hoja de ruta que marca la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029.

En términos mensuales, la afiliación media en la Región aumentó en 9.272 personas respecto a abril (un 1,33 por ciento más, superando en 0,28 puntos la media nacional), lo que sitúa a la autonomía como la cuarta comunidad que más empleo creó durante el pasado mes.

Por lo que respecta al desempleo, la cifra total de personas en paro se situó por debajo del umbral de las 73.000 al registrar un total de 72.501 desempleados. Esto implica un descenso anual de 3.868 personas (un 5,06 por ciento menos) y encadena tres meses consecutivos de caídas tras reducirse el paro en 801 personas en comparación con el mes anterior.

Asimismo, el número de trabajadores autónomos creció en 533 por cuenta propia en el último mes, superando por primera vez la barrera de los 107.000 activos (107.194 en total).

Por sectores, la bajada del desempleo en mayo fue generalizada, liderada por los servicios con 562 parados menos, seguida de la industria (-146), la agricultura (-88) y la construcción (-58), frente a un leve repunte de 53 personas en el colectivo sin empleo anterior.

Por perfiles, el paro disminuyó en 615 mujeres y 186 hombres, y se contrajo en todos los tramos de edad, con especial incidencia en los mayores de 45 años, donde se contabilizaron 462 desempleados menos.