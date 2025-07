Marín (Podemos): "No nos preocupa en absoluto la denuncia de Vox"

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asegurado que no le preocupa "en absoluto" la querella y la propuesta de sanción en la Asamblea Regional que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado contra ella después de que este pasado miércoles durante la sesión plenaria de debate y votación del Proyecto de Ley de Presupuestos María Marín, colocara sobre la mesa del presidente provincial y portavoz de Vox, José Ángel Antelo, un capirote blanco similar a los que usa el Ku Klux Klan.

"Los diputados no solo tenemos inmunidad parlamentaria para decir lo que consideremos oportuno, sino que tampoco he dicho nada que no sea verdad", ha explicado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Marín hacía referencia a que los cargos públicos de Vox "compartieron y jalearon los vídeos de los linchamientos del día 11 de julio en Torre Pacheco" y "Vox, los discursos de odio de Vox, son responsables de la cacería" en el municipio.

Para ella, Antelo, "es el primer responsable después de esa visita al pueblo que solo sirvió para echar más gasolina en el fuego". "Por lo tanto, desde Podemos, si Vox quiere ir a juicio, no tenemos ningún problema, porque son ellos los que saldrían imputados por cosas muy graves", ha asegurado.

Marín ha insistido en que lo sucedido en Torre Pacheco fueron "linchamientos racistas como los del Ku Klux Klan y Vox es responsable. Lo voy a decir donde haga falta y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre", ha concluido.