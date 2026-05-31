El martes se rozarán los 40 grados en la Región de Murcia

Turistas se protegen del calor - María José López - Europa Press

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este martes, 2 de junio, un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por el aumento significativo de las temperaturas, que situarán el mercurio rozando los 40 grados.

La alerta amarilla afectará al Valle de Escombreras, Lorca, Águilas, Vega del Segura y Murcia, de las 14.00 a las 20.00 horas, y alerta de temperaturas de 38 grados.

??? 39º en Vega del Segura y Murcia.