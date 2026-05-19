Martínez Alpañez (Vox): "La banda de Antelo pretende regalar el Ayuntamiento de Cartagena a PSOE y MC"

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez - VOX

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha criticado la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Cartagena, a la que ha definido como "la moción del sillón impulsada por tránsfugas y por el egoísmo político".

En este contexto, ha denunciado lo que considera una "operación política ajena a los intereses de los cartageneros", y ha afirmado que "la banda de Antelo pretende regalar el Ayuntamiento de Cartagena al PSOE y a MC para mantenerse en el poder".

En este sentido, ha criticado a Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, ex miembros de Vox y actuales concejales no adscritos, a quienes ha acusado de "haber actuado al margen de los principios del partido y de haber protagonizado movimientos que demuestran su falta de lealtad política".

Asimismo, ha denunciado que "este tipo de maniobras solo son posibles cuando se depende de tránsfugas cuyo único objetivo es mantener el sillón", y ha señalado a Movimiento Ciudadano (MC) como "un proyecto político sin rumbo que busca recuperar protagonismo a cualquier precio".

"La moción de censura en Cartagena es una alianza de tránsfugas, intereses personales y partidos sin principios que solo buscan el poder, no el interés de los vecinos", ha subrayado.