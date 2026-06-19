Martínez (PSRM): "Sin agua no hay agricultura, pero sin inmigración tampoco hay agricultura"

El diputado del PSRM, Alfonso Martínez - PSRM

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSRM, Alfonso Martínez, se ha referido hoy, tras la Celebración de la Comisión Especial de del Agua en la Asamblea Regional, a la viabilidad del sector agrícola y ganadero en la Región de Murcia, y lo ha hecho centrándose en tres ejes: el medioambiental, la jurídica y la económica.

Respecto a la medioambiental, ha constatado que cada vez "hay menos recursos hídricos" y se ha referido a la reducción de las reservas de Entrepeñas y Buendía "por los efectos del cambio climático", que han pasado del 70 por ciento de capacidad a estar entre el 30 y 50 por ciento en la actualidad.

"Tenemos que hacer frente a esa realidad, porque si no lo hacemos estaremos haciendo un falso debate", ha indicado.

En la segunda cuestión, que hace referencia a la parte jurídica, ha explicado que el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo, responde a las directrices europeas. "Sin embargo las comunidades autónomas afectadas llevaron la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo al Contencioso Administrativo a través del Tribunal Supremo, diciendo que esos caudales ecológicos se habían establecido de forma aleatoria y que tenían que ver mucho con la ideología, con la política y no con criterios técnicos", ha dicho Martínez.

Y ha recordado que el Tribunal Supremo ha respondido que los caudales ecológicos fijados "están bien calculados desde el punto de vista técnico, que no es una decisión ni arbitraria ni política, que es una decisión técnica".

Por ello, ha dicho que hay que centrar el debate en esa realidad, viendo de qué manera esos caudales ecológicos afectan a la situación del río Tajo en el próximo ciclo de planificación hidrológica.

Finalmente, se ha referido a la parte económica del sector agrario y ganadero, y ha resaltado que en el campo murciano trabajan directamente unas 80.000 personas, de las que el 58 por ciento son migrantes y la mayoría de origen magrebí.

"Es verdad que necesitamos agua y estamos haciendo todo lo posible para tenerla desde el PSRM, a través de nuestro secretario general, Francisco Lucas. Sin embargo, Martínez ha explicado que si "echamos a los migrantes, que es lo que plantean algunos, ¿quién va a trabajar en el campo? ¿quién va a recoger nuestras cosechas?".

"Sin agua no hay agricultura, pero también es verdad que sin inmigración tampoco hay agricultura, y lo que tenemos hacer es afrontar este debate del agua desde esas tres perspectivas, la ecológica o medioambiental, la jurídica o judicial y también la que tiene que ver con el empleo, en este caso con la gente que trabaja en el campo, que mayoritariamente son inmigrantes", ha concluido.