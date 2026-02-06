Martínez (PSRM): "El PP, el partido que abandonó la red ferroviaria de la Región, no tiene ninguna credibilidad"

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en el Congreso, Joaquín Martínez, ha asegurado que el Partido Popular "no tiene ninguna credibilidad y ha recordado que abandonó la red ferroviaria de la Región, cuando gobernaba en España, dejando trenes tercermundistas, con goteras y averías constantes".

Martínez ha hecho estas declaraciones en respuesta a Isabel Borrego, y ha afirmado que el Partido Popular "confunde sus deseos con la realidad, ya que su único objetivo es desviar la atención para intentar tapar la falta de gestión del Gobierno de López Miras".

"Lecciones del PP, del partido que pactó la llegada del AVE por Alicante a la Región y que pretendía desmantelar la línea Cartagena - Chinchilla, ninguna", ha sentenciado el diputado socialista, al tiempo que ha añadido que "es el mismo PP que golpeaba a los vecinos y vecinas de Murcia cuando demandaban el soterramiento de las vías".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España está renovando toda la red de ferrocarril de la Región de Murcia. "Todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ver con sus propios ojos las obras que se están realizando a lo largo y ancho de la red ferroviaria en nuestra comunidad".

"Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, no había ni un solo kilómetro de vía del tren electrificado en la Región de Murcia, además de que los proyectos para llevar la Alta Velocidad a Cartagena y Lorca estaban sin hacer. Ahora, la situación es muy diferente: hemos traído la Alta Velocidad a Murcia y estamos avanzando para llevarla a Cartagena y Lorca", ha detallado.

Martínez ha remarcado que el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras de la Región es "incuestionable", ya que, en los últimos siete años, la inversión ejecutada solo del Ministerio de Transportes ha sido de una media de 110 millones de euros anuales superior a la realizada durante el anterior gobierno de Mariano Rajoy.

"El Gobierno de España ha hecho una inversión histórica para renovar la red de ferrocarril de la Región. Todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Lorca están en marcha y, de la línea entre Cartagena y Murcia, dos de los tres tramos están en obras y el tercero está en proyecto. Desde 2018, el Gobierno de España ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para la modernización de la red ferroviaria de la Región", ha concluido.