Más de 100 actos forman parte de la nueva edición de la Feria del Libro de Murcia

La Feria del Libro de Murcia estará abierta hasta el domingo 12 de octubre - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Murcia, bajo el lema 'La Feria Bonica', ofrece a murcianos y visitantes una semana dedicada a la lectura donde autores y lectores podrán tener encuentros, charlas y firmas de libros.

"Esta Feria del Libro se sitúa al nivel de cualquiera de la que se produce en este momento en cualquier otra ciudad del mundo, creciendo año a año, incrementándose el número de participantes en la misma", ha señalado el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante el acto de inauguración en el paseo Alfonso X El Sabio.

La Feria, que estará abierta hasta el domingo día 12, ofrece "más de 100 actos repartidos, entre conferencias, presentaciones de libros o ponencias en los 78 stands que recorren todo este paseo", ha apuntado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que ha concretado que se podrán escuchar "a más de mil autores de todos los géneros".

La consejera también ha destacado el papel de esta Feria como "una gran oportunidad para inculcarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, el amor por la lectura" lo que considera "una obligación, para darles la mejor herramienta para que puedan tener una vida mejor, y puedan desarrollar un pensamiento crítico real tan necesario en estos tiempos".

En el acto de inauguración ha participado el subdirector general de la Subdirección General del Libro, Jesús González, quien ha defendido la lectura como "un derecho que debemos proteger desde los poderes públicos y que pasa sin duda por garantizar el acceso a los libros mediante acciones como esta feria". Asimismo, ha apostado por seguir "generando espacios democráticos de lectura en los que la población que vive ajena a los libros descubra el gran privilegio que supone que uno de los mayores inventos de la humanidad esté al alcance de nuestras manos".

Por su parte, el presidente de la Asociación Palin, Jesús Boluda, organizadora de la feria, ha explicado que esta nueva edición "nace con la ambición de traer al máximo público posible". Para esto han creado "una programación clara, equilibrada, pensada para todas las edades y para todos los ritmos de lectura".

Así, Boluda ha indicado que las actividades organizadas "salen a la calle para que los libros se mezclen con la vida cotidiana" con el deseo de que "cada visitante encuentre su título, su conversación, su momento". Además, ha animado a "regalar a un libro 15 minutos al día" y a los lectores habituales a "pedir una recomendación a su librero o explorar un género nuevo".

Entre los autores que estarán firmando sus libros estos días se puede destacar a los dibujantes Juan Álvarez, Jorge G., Pedro Vera y Magius, el músico y escritor, Aarón Sáez, el profesor de Prehistoria de la UMU, Ignacio Martín Lerma o los divulgadores de Absurdum.

Además la Feria del Libro de Murcia tiene una amplia agenda de actividades como presentaciones de libros, actividades infantiles, charlas, cuentacuentos, mesas redondas o un homenaje a Carmen Martín Gaite y Ana María Matute el miércoles.

Toda la información se puede consultar en https://ferialibromurcia.com/