Más de 1.300 opositores se examinan este domingo para optar a 46 plazas del SMS

MURCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 opositores se examinan este domingo para optar a las 46 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud para seis categorías de personal estatutario.

En concreto, se presentan 1.384 aspirantes a las 46 plazas, que se concretan en seis de Facultativo Sanitario Especialista, opción Aparato Digestivo; dos plazas de Facultativo Sanitario no Especialista, opción Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primaria, 11 de Facultativo no Sanitario, opción Analista de Sistemas, una de Diplomado no sanitario, opciones Documentación y 16 de Trabajo Social y 10 Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patológica.

Las pruebas se desarrollarán a partir de las 9.30 horas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. La distribución de las aulas para las pruebas se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.

Para estos exámenes se han habilitado 21 aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contarán con el apoyo y la colaboración de 68 personas adscritas al Servicio Murciano de Salud para su correcto desarrollo.

Estos exámenes corresponden a las Ofertas de Empleo Público de los años 2019, 2020, 2021 y la del plan de Estabilización de Empleo Temporal 2021. Toda la información sobre el proceso de la Oferta de Empleo Público del SMS se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.