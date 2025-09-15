Más de 1.700 policías nacionales participan en el Dispositivo Especial de Seguridad desplegado en la Feria de Murcia

Dispositivo Especial de Seguridad desplegado durante la Feria de Murcia de la Policía Nacional de Murcia - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 policías nacionales participan, desde el pasado día 4 y hasta el próximo día 20 en el Dispositivo Especial de Seguridad desplegado durante la Feria de Murcia, según ha informado este lunes dicho cuerpo, con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

En el dispositivo participan diferentes unidades de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con el apoyo imprescindible de unidades desplazadas desde otros puntos del territorio nacional (Madrid, Valencia y Sevilla), como la unidad de medios aéreos o la unidad de caballería.

El objetivo es "garantizar la seguridad y la normal convivencia de todos los ciudadanos, durante el desarrollo de los actos sociales y culturales previstos en la ciudad de Murcia".

El delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo que realiza la Policía Nacional durante el dispositivo de seguridad de la Feria de Murcia, destacando el compromiso de la Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, disponiendo de todos los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la ciudad de Murcia.

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana moviliza todos sus recursos: Sala Cimacc 091, 24 horas, Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control con la coordinación de todas las unidades y recepción de llamadas al 091.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) para la atención de requerimientos urgentes al 091; la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con funciones de prevención de la delincuencia y reacción ante alteraciones de orden público; el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), para dar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones en materia de seguridad ciudadana y los Guías Caninos, unidad especializada en la detección de explosivos y drogas con canes perfectamente adiestrados y la revisión de puntos críticos garantizando la seguridad de los eventos.

La Caballería desplazada desde Madrid y Valencia, idónea para la prevención, mejorando los niveles de seguridad en sus zonas de actuación. Por su posición elevada tienen una mejor observación del entorno.

Las Unidades de Medios Aéreos realizan una importante labor mediante el helicóptero, realizando un apoyo aéreo fundamental a las unidades de seguridad ciudadana, con el control aéreo en la Subida de la Virgen de la Fuensanta; y drones, que permitirán la vigilancia y control aéreo que permiten detectar con sus sensores y cámaras de alta definición cualquier disturbio, siniestro u otra contingencia, optimizando el envío de recursos y permitiendo la adopción de decisiones más acertadas. También labor antidrones con contrasistemas para neutralizar vuelos no autorizados.

El dispositivo especial de seguridad se mantendrá hasta el día 20 de septiembre, con la finalización de la feria taurina y todos los actos previstos en la ciudad de Murcia.