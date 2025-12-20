Más de 30 personas detenidas en un dispositivo policial en Beniel de Prevención de Seguridad Ciudadana y Extranjería

Parte del dispositivo, en el que ha participado cerca de medio centenar de efectivos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Beniel, de forma conjunta, han llevado a cabo un amplio dispositivo en el municipio de Beniel, en materia de Prevención de Seguridad Ciudadana y Extranjería, que se ha saldado con más de una treintena de detenidos.

En el dispositivo, en el que ha participado cerca de medio centenar de efectivos, se ha realizado un despliegue conjunto que ha permitido materializar una actuación integral, coordinada y eficaz. Además, se ha reforzado la presencia policial en zonas estratégicas del municipio y se ha garantizado una respuesta inmediata ante cualquier incidencia detectada.

De este modo, de forma coordinada y multicisplinar, se han efectuado controles y actuaciones integrales, con diferentes inspecciones en inmuebles, orientadas al control y verificación de posibles empadronamientos irregulares.

Estas actuaciones se centraron en viviendas sobre las que existían indicios de un uso fraudulento del padrón municipal, al tenerse conocimiento de que podrían estar siendo utilizadas para empadronar a personas de forma masiva que no residían en las mismas, a cambio de contraprestaciones económicas, en las que se había detectado un trasiego constante y continuado de altas y bajas en el padrón de habitantes.

Además, personal técnico del Ayuntamiento de Beniel realizó una serie de comprobaciones para verificar las condiciones de habitabilidad de estos inmuebles.

Durante el diseño del dispositivo, se establecieron unos puntos de control, tanto estáticos como dinámicos, orientados a la identificación de personas, la inspección de vehículos y la verificación de documentación personal, con especial atención a la situación administrativa de estancia permanencia en territorio nacional.

El operativo ha culminado con más de 150 personas identificadas, cerca de un centenar de vehículos controlados, 26 inspecciones de inmuebles. Estas actuaciones han dado lugar a detectar 59 infracciones administrativas en materia de extranjería y seguridad ciudadana; otras tres infracciones administrativas en materia urbanística, detectadas por técnicos del Ayuntamiento, relativas a inmuebles que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por la normativa vigente, encontrándose actualmente dichas actuaciones en fase de investigación.

En total se ha detenido a 31 personas, de las cuales 28 son en materia de extranjería, por encontrarse en situación administrativa irregular en territorio nacional; y otras tres detenciones por requisitorias judiciales en vigor.