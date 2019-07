Más de 3.000 padres y madres de alumnos de la Región han participado en el proyecto educativo 'Escuela para Familias'

Publicado 07/07/2019 13:11:36 CET

Durante el curso 2018/2019, y divididas en seis bloques, se han desarrollado 13 actividades formativas

MURCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Saber estudiar', 'Dificultades de aprendizaje', 'Uso responsable de Internet' o 'Lectura en familia' son algunos de los bloques formativos en los que más de 3.000 padres y madres de la Región de Murcia han participado gracias al proyecto 'Escuelas para Familias' puesto en marcha durante el curso 2018/2019 por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

"Cursos como 'Padres y educadores', 'Mediación familiar en el uso de Internet' o 'Leer con los hijos', forman parte de la propuesta de actividades telemáticas y estrategias educativas que la Consejería ha puesto a disposición de las familias de la Región de Murcia", afirmó la directora general de Recursos Humanos y Planificación Educativa, Juana Mulero.

A su conclusión, los padres y madres inscritos han obtenido un certificado acreditativo de su participación en la formación realizada. La oferta de actividades propuestas se verá ampliada en próximas fechas con títulos como 'Menores sin alcohol', 'Crece leyendo conmigo' o 'Parentalidad positiva', según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La directora general ha destacado la importancia de este proyecto por "considerar esencial el papel de la familia en la educación de los alumnos y la necesidad de incrementar de forma activa su implicación en los órganos de participación de los centros educativos, reforzando el aprendizaje de diferentes ámbitos como la convivencia escolar, técnicas de estudio o el uso seguro de las nuevas tecnologías".

Los materiales didácticos que aparecen en las diferentes propuestas son el resultado de la adaptación de distintas publicaciones realizadas por organismos y entidades de referencia nacional en cada uno de los ámbitos tratados: Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC); Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Instituto Nacional de Ciberseguridad; Save the Children, Oficina de Seguridad del Internauta, is4k (Internet Segura for kids) y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Para acceder a la formación, los interesados deben registrarse en la plataforma 'Form@carm' (www.formacarm.es/escuelafamilias). A través de este registro se accederá a las diferentes actividades formativas de cada bloque y a la oferta de materiales y recursos existentes en ellas. El mantenimiento de esta sección corre a cargo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Fundación Integra, dependiente de la Consejería de Hacienda.

Además de estas acciones en línea, el programa 'Escuela para Familias' ha contado durante este curso con la organización de charlas presenciales en las que han participado ponentes especialistas en diferentes ámbitos de interés para la educación de los hijos.

Entre ellos, cabe destacar a la psicóloga y educadora Rocío Ramos-Paul (presentadora del programa de televisión Supernanny) y la formadora experta en igualdad y género Carmen Castillo Sánchez. Durante las sesiones realizadas se trataron temas como la sexualidad en las diferentes etapas del desarrollo de los niños y niñas (infantil, primaria y secundaria); la prevención del consumo de alcohol en menores de edad; el uso de dispositivos móviles, redes sociales y tecnologías entre menores o las claves para la gestión de las emociones y la educación de los hijos.

CANALES DE DIFUSIÓN INFORMATIVA EN TELEGRAM Y WHATSAPP

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, con el objetivo de mantener actualizadas e informadas a todas las familias que así lo deseen, pondrá en marcha para el próximo curso 2019-2020 diferentes opciones de suscripción a canales de las aplicaciones Telegram y WhatsApp. A través de estos se difundirán novedades relativas a legislación regional y nacional, recursos educativos, convocatorias y otras cuestiones de interés para los participantes en el programa 'Escuela para Familias'.