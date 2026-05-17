Más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad se beneficiarán de los programas de empleabilidad del IMAS

Foto (archivo): La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante una visita a un taller de empleabilidad. - CARM

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ha publicado la convocatoria de ayudas para desarrollar programas de activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad durante este año. Estas ayudas, que están dirigidas a entidades del Tercer Sector, beneficiarán a más de 3.000 personas.

La convocatoria, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), está dotada con una inversión de 2.700.000 euros. El 60 por ciento de la financiación corresponde a fondos europeos FSE+ y el 40 por ciento restante a fondos propios de la Comunidad.

Estos programas se dividen en dos modalidades: una está dirigida a la activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social, y la otra, a la inclusión activa de jóvenes que no se encuentran estudiando ni tienen empleo.

El IMAS promueve estos programas para desarrollar itinerarios de inclusión activa de personas que, encontrándose en una situación de vulnerabilidad social, precisan apoyos para afrontar un proceso de activación y formación que les permita mejorar su formación y conseguir un empleo. Incluyen actuaciones de mejora competencial de la persona, acompañamiento integral técnico y otras medidas complementarias.

El Gobierno regional da continuidad a estos programas que han demostrado resultados destacados en los procesos de formación y en la incorporación al mercado laboral de los beneficiarios. En la última convocatoria, más del 30 por ciento de los participantes lograron un empleo, y un 40 por ciento mejoraron su cualificación profesional.

La convocatoria establece cuatro tipos de proyectos con un importe máximo para cada uno: los programas institucionales, con hasta 90.000 euros; los de un territorio o ámbito de actuación, con un máximo de 137.000; los de dos territorios, con hasta 147.000 euros; y los programas comarcales, con un límite de 157.0000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 26 de mayo.