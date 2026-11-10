Más de 40 pacientes oncológicos se han beneficiado del espacio deportivo de Never Surrender en Santomera

Espacio deportivo de Never Surrender - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Más de cuarenta pacientes oncológicos han pasado ya por el centro deportivo de la Fundación Never Surrender en Santomera, un espacio que abrió sus puertas en noviembre de 2024 en las instalaciones del gimnasio Bolero Fitness y que ofrece entrenamiento físico adaptado, gratuito y supervisado como complemento a los tratamientos médicos.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, que ha visitado este martes estas instalaciones acompañado por la presidenta de la fundación, Fuensanta Viudes, y miembros de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Santomera, ha podido conocer la evolución del proyecto y escuchar las experiencias de algunos de sus usuarios, según han informado desde el Consistorio.

El programa permite a las personas que atraviesan un proceso oncológico realizar ejercicios de fuerza adaptados a sus condiciones físicas y necesidades, bajo la supervisión de profesionales especializados. La práctica de actividad física durante el tratamiento contribuye a mejorar la condición física, favorecer la tolerancia a las terapias y repercutir positivamente en la calidad de vida de los pacientes.

Durante la visita, el primer edil ha destacado que la unión del del Ayuntamiento de Santomera, la Fundación Never Surrender y el gimnasio Bolero "para traer a nuestro municipio un programa de atención a pacientes oncológicos que ha ayudado ya a más de 40 personas".

Asimismo, Martínez ha señalado el compromiso del Ayuntamiento con la Asociación contra el Cáncer de Santomera, financiando el local en el que se encuentra su sede. "Apoyar la lucha contra el cáncer y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen es una prioridad para el Ayuntamiento de Santomera", ha señalado el alcalde, quien ha reconocido la labor de los profesionales sanitarios y deportivos que acompañan a los pacientes durante todo el proceso.

El centro cuenta con equipamiento patentado de última generación y unas instalaciones adaptadas para desarrollar entrenamientos personalizados y supervisados. Además de su vertiente asistencial, el proyecto contribuye al avance de la investigación oncológica mediante el registro periódico de variables clínicas de los usuarios, lo que permite estudiar los efectos del ejercicio físico en la evolución de la enfermedad.

La iniciativa de Never Surrender y del Ayuntamiento ofrece así a los pacientes oncológicos en Santomera una herramienta complementaria a su tratamiento habitual, poniendo el ejercicio físico, el acompañamiento profesional y la atención personalizada al servicio de su bienestar.