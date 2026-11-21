MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 472 personas están convocadas mañana domingo, 22 de noviembre, a participar en las pruebas selectivas para optar a 80 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). Esta es una de las 73 convocatorias que componen el proceso selectivo unificado correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024 en las que se ofertan casi 2.000 plazas de distintas categorías.

Las pruebas de mañana corresponden a seis opciones de Facultativo Sanitario Especialista: 22 de Pediatría, 19 de Psicología Clínica, 13 de Obstetricia y Ginecología, 12 de Oftalmología, siete de Medicina Intensiva y siete de Oncología Médica.

Del total, 71 plazas corresponden al turno de acceso libre y nueve a promoción interna. Estas últimas se distribuyen entre Pediatría (seis), Medicina Intensiva (dos) y Obstetricia y Ginecología (una).

Los exámenes comenzarán a las 09:30 horas en el Aulario 'Giner de los Ríos' de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo, donde se han habilitado ocho aulas. Además, más de una treintena de profesionales del SMS apoyarán a los tribunales calificadores para una mejor organización y el correcto desarrollo de la jornada.

Y es que, desde el 27 de septiembre, el SMS está desarrollando de forma progresiva el calendario de exámenes. En la última jornada, celebrada el 15 de noviembre, participaron 828 de las 1.068 personas convocadas, con una asistencia del 77,53 por ciento.

En las seis jornadas celebradas hasta la fecha se han registrado 10.974 asistencias a examen sobre 13.977 convocatorias individuales, lo que supone una participación global del 78,51 por ciento. La distribución de las aulas y toda la información relativa a los procesos selectivos del SMS pueden consultarse en www.murciasalud.es/oposicionsms.