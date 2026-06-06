Más de 500 voluntarios participan en la V Macro Limpieza de Fondos Marinos de la Región de Murcia

Más de 500 voluntarios participan hoy en la V Macro Limpieza de Fondos Marinos de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 voluntarios participan hoy en la V Macro Limpieza de Fondos Marinos de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, con la colaboración del Gobierno regional, que se ha consolidado como una de las mayores acciones de limpieza submarina del litoral mediterráneo.

La actividad se desarrolla de forma simultánea en distintos puntos de la costa regional, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, gracias a la participación de una veintena de centros y clubes de buceo adscritos a la Federación.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, destacó que "esta iniciativa demuestra el compromiso de la sociedad murciana con la conservación de nuestros ecosistemas marinos y pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, entidades y voluntarios para proteger el litoral".

Vera subrayó que "la mejor forma de conservar el medio marino es implicar a la ciudadanía en su cuidado y sensibilizar sobre el impacto que tienen los residuos cuando llegan al mar", y agradeció la participación de los cientos de voluntarios que se han sumado a esta nueva edición.

La Macro Limpieza de Fondos Marinos cuenta con financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y de la Comunidad Autónoma, y forma parte de las actuaciones dirigidas a fomentar la protección del medio marino, la sostenibilidad y la concienciación ambiental.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2021 se han retirado más de 8.000 kilos de residuos de los fondos marinos de la Región de Murcia gracias a la participación de miles de voluntarios y decenas de entidades vinculadas al buceo y a la protección del medio ambiente.

El director general recordó que la Región de Murcia cuenta con algunos de los espacios marinos "más valiosos del Mediterráneo" y destacó la importancia de "seguir impulsando acciones de sensibilización y conservación que contribuyan a la regeneración ambiental de los fondos marinos".