Más de 50.000 escolares de la Región de Murcia reciben productos lácteos para fomentar hábitos saludables

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante una demostración de la elaboración de queso de cabra - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Más de 50.000 alumnos de Primaria de 259 centros educativos de la Región de Murcia participan este curso en un programa promovido por el Gobierno regional que contempla el reparto de más de 425.000 raciones de leche y queso, con el objetivo de consolidar hábitos de vida saludables y reforzar la presencia de alimentos esenciales en la dieta diaria.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado este miércoles, durante su visita al CEIP Gregorio Miñano de Molina de Segura, que "adquirir una alimentación equilibrada desde edades tempranas es fundamental, y la leche y los productos lácteos aportan nutrientes esenciales para el desarrollo y bienestar de los más pequeños".

La iniciativa cuenta con un presupuesto de más de 225.000 euros y contempla ocho repartos por centro educativo, cuatro de leche y cuatro de queso, realizados a lo largo de las últimas semanas, según ha informado la Comunidad.

Buendía ha subrayado que "este tipo de programas permite acercar a los escolares productos de calidad y reforzar la educación alimentaria en el entorno educativo, haciendo que los niños adquieran hábitos saludables que puedan mantener durante toda su vida e implicando también a las familias".

En este sentido, ha señalado que, "desde el Gobierno regional, seguimos trabajando con diferentes medidas para consolidar buenos hábitos entre los más jóvenes, promoviendo una dieta equilibrada que contribuya a prevenir problemas de salud en el futuro".

QUESOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

El programa contribuye también a acercar a los escolares los productos lácteos vinculados al territorio y a valorar el trabajo del sector ganadero y quesero regional.

La Región de Murcia es referente nacional en la elaboración de quesos de cabra con denominación de origen protegida, con más de 1.120 toneladas producidas anualmente bajo las denominaciones Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino.

En la actualidad, ocho queserías certificadas transforman más de ocho millones de litros de leche de cabra de raza murciana en productos de alta calidad diferenciada, "contribuyendo a generar empleo, riqueza y actividad económica en el medio rural", según ha recordado Buendía.