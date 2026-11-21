El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisa los exámenes de la última convocatoria para obtener el CAP - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los exámenes para obtener la acreditación obligatoria para ejercer como conductor profesional de transporte por carretera, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), tienen lugar hoy en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

Se trata de la de la última convocatoria del año que organiza la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y a ella se presentan un total de 656 aspirantes. De ellos, 551 se presentan a las pruebas para obtener el certificado de transporte de mercancías y 72 al de transporte de viajeros. Además, otros 25 realizan los exámenes para ampliar su cualificación al transporte de viajeros y ocho para ampliar la correspondiente al transporte de mercancías.

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS PARA 2027

La Comunidad ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el calendario de exámenes del CAP para 2027, que contempla seis convocatorias distribuidas entre los meses de enero y noviembre.

La primera prueba se celebrará el 30 de enero y el plazo de inscripción comienza el 26 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre de 2026. El segundo examen tendrá lugar el 20 de marzo de 2027 (inscripciones del del 28 de enero al 17 de febrero); la tercera prueba será el 29 de mayo (inscripciones del 5 al 24 de abril); la cuarta, el 24 de julio (inscripciones del 7 al 26 de junio); la quinta, el 25 de septiembre (inscripciones del 2 al 21 de agosto); y la última tendrá lugar el 20 de noviembre (inscripciones del 4 al 23 de octubre).

Las pruebas están dirigidas a las personas que hayan superado el curso de formación inicial para las especialidades de transporte de mercancías y viajeros. También podrán presentarse quienes quieran ampliar su cualificación a una segunda especialidad.

Las solicitudes para las próximas convocatorias y el impreso de autoliquidación de la tasa estarán disponibles en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, a través del procedimiento DI005. Los horarios y lugares concretos de celebración de cada examen se comunicarán con antelación en la página web de la Dirección General de Movilidad y Transportes.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL

La Comunidad mantiene las medidas de vigilancia y control implantadas este año para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes y evitar posibles prácticas fraudulentas. Entre ellas se encuentra la prohibición de acceder a las aulas con dispositivos electrónicos, estén encendidos o apagados, así como la limitación para abandonar el aula con el cuadernillo de preguntas, que solo puede retirarse cuando resten 15 minutos para finalizar la prueba.

Asimismo, dentro del Plan regional de Inspección de Transportes 2026, la Consejería ha realizado desde enero 1.330 inspecciones en los centros autorizados para impartir los cursos de formación del CAP, con el objetivo de comprobar la asistencia efectiva del alumnado, la correcta impartición de las clases y la adecuada adquisición de conocimientos.