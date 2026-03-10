Más de 700 escolares participarán este sábado en la primera 'Procesión de los Querubines' de Cartagena

Presentación de la 'Procesión de los Querubines' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la Junta de Cofradías y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha organizado para este sábado, 14 de marzo, la 'Procesión de los Querubines', un desfile infantil en el que participarán más de 700 escolares con el objetivo de acercar las tradiciones de la Semana Santa a los más pequeños.

El concejal de Educación y Cultura, Ignacio Jáudenes, ha presentado este martes el evento acompañado por la coordinadora del campus UCAM Cartagena, Miriam Mendoza; la representante de los Jóvenes Cofrades, Pilar Cabañero, y el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, según ha informado el Consistorio.

Jáudenes ha explicado que se trata de la primera procesión organizada directamente por el Consistorio. "Hemos querido dedicar esta iniciativa a nuestros escolares, que hoy descubren con admiración nuestra Semana Santa y mañana serán los encargados de conservarla", ha destacado el edil.

DETALLES DEL CORTEJO Y RECORRIDO

En el desfile participarán alumnos de los centros educativos Franciscanos, Maristas, Adoratrices, San Vicente de Paúl, Sagrado Corazón de Jesús y Salesianos.

Los menores recrearán los desfiles pasionales representando a distintas agrupaciones con sus propios tercios, tronos, nazarenos, portapasos, bandas de música e incluso un piquete.

Los escolares han elaborado de forma artesanal elementos propios de la imaginería y el vestuario cartagenero, como sudarios y hachotes, para esta cita que arrancará a las 12.00 horas.

El itinerario emulará al de las grandes cofradías, con salida desde la Iglesia de Santa María de Gracia. El recorrido proseguirá por la calle del Aire, San Miguel, Jara, Plaza San Sebastián, calle Mayor, Cañón y, de nuevo, calle del Aire para regresar al templo de origen.

Desde la UCAM, Miriam Mendoza ha agradecido la implicación de los jóvenes cofrades y ha afirmado que el proyecto no habría sido posible "sin su conocimiento y entusiasmo".

Por su parte, Pilar Cabañero ha vaticinado que el resultado "sorprenderá" al público por el nivel de detalle alcanzado.

Finalmente, el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, ha subrayado la importancia pedagógica de la iniciativa: "Es fundamental que las nuevas generaciones vivan nuestras tradiciones de forma respetuosa; esta procesión reforzará los lazos entre colegios, familias y cofradías".