Más de 890 personas realizan las pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

La Consejería de Educación y Formación Profesional celebró ayer las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y superior de FP. - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 890 personas realizaron ayer las pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional. El objetivo es permitir que todos los alumnos que no reúnen los requisitos académicos de acceso directo a estos estudios, o quieran optar por una opción diferente que ya hayan superado en convocatorias anteriores, realicen exámenes para poder acceder.

En concreto, 320 de estos estudiantes se examinaron para acceder a los estudios de Grado Medio de Formación Profesional en seis centros educativos de la Región, los IES El Carmen, Ingeniero de la Cierva y Aljada, en Murcia; los IES Arturo Pérez Reverte y Los Molinos, en Cartagena, y el IES San Juan Bosco en Lorca.

Para el acceso a los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior realizaron las pruebas 571 aspirantes distribuidos en ocho centros educativos: los IES La Flota, Juan Carlos I, Miguel de Cervantes, Alfonso X El Sabio y Ramón y Cajal, en Murcia; y los IES Mediterráneo, Jiménez de la Espada y El Bohío, en Cartagena.

Asimismo, para dar respuesta a la diversidad del alumnado, en esta convocatoria, 21 estudiantes solicitaron adaptar las pruebas a sus necesidades específicas.

Las calificaciones provisionales obtenidas por los aspirantes se publicarán en los tablones de anuncios de los centros examinadores el próximo 3 de junio, mientras que los resultados definitivos se podrán consultar a partir del 15 de junio.