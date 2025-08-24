La Matanza inicia sus fiestas patronales con la tradicional romería en honor a la Virgen de la Fuensanta

El núcleo de población de La Matanza ha comenzado hoy dos semanas de celebración con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El núcleo de población de La Matanza ha comenzado hoy dos semanas de celebración con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta. La tradicional romería ha dado el pistoletazo de salida a estas festividades, que, a pesar del calor, ha reunido desde primera hora de la mañana a cientos de vecinos y visitantes en torno a su patrona.

La romería, de 6,5 kilómetros de recorrido, ha partido a las 8.00 horas desde la ermita para recorrer las principales calles y caminos de la localidad, en una jornada marcada por la devoción, el ambiente festivo y la convivencia. Tras la misa, cantada por la Cuadrilla de Auroros de Santomera, los asistentes han podido disfrutar de una paella gigante y de una tarde pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

Los concejales del Equipo de Gobierno, Carlos Navarro, Reme Yagües y Ricardo Giner, junto a Alberto Sánchez, director general de Consumo, y José Antonio Verdú, director general de Movilidad y Transportes, acompañaron a los romeros en esta jornada.

Con este arranque, La Matanza se prepara para vivir durante estos días un programa cargado de actividades para todos los públicos, que tendrá como epicentro la plaza de la Ermita. La Virgen de la Fuensanta volverá a recorrer las calles de este núcleo de población el domingo 7 de septiembre con la procesión, que pondrá el punto y final a estas celebraciones.

Entre las citas más destacadas se encuentran la gala de coronación de las reinas de las fiestas (viernes 29), el desfile de carrozas y la noche de DJs (sábado 30), el escape room y la noche de humor (domingo 31), la cena-homenaje a los mayores (jueves 4), así como el tradicional partido de fútbol entre solteros y casados y el concierto de Salvador Ortega (sábado 6).