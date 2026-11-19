Luis Martínez-Zoroa (d) y Diego Córdoba (i), con el auditorio de la Facultad de Veterinaria de la UMU repleto antes del inicio de la conferencia - UMU

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los matemáticos Luis Martínez-Zoroa y Diego Córdoba, cuyas investigaciones sobre dinámica de fluidos han sido la base para la resolución del problema de Navier-Stokes --uno de los siete problemas del milenio--, han desbordado este jueves las previsiones de asistencia en la Universidad de Murcia (UMU), lo que ha obligado a trasladar su conferencia de la Facultad de Matemáticas a la vecina Facultad de Veterinaria.

Según ha informado la institución docente, veinte minutos antes del inicio del acto el salón de actos de Matemáticas ya estaba repleto y decenas de personas aguardaban en el exterior, motivo por el que la organización ha decidido cambiar de ubicación sobre la marcha al salón de Veterinaria, de mayor capacidad, que también ha rozado el lleno.

La conferencia, organizada por la Facultad de Matemáticas junto con la Academia de las Ciencias de la Región de Murcia, ha congregado a estudiantes y profesorado tanto de Matemáticas como de otras titulaciones científicas.

Desde el pasado mes de septiembre, los nombres del murciano Luis Martínez-Zoroa, profesor de CUNEF Universidad, y de Diego Córdoba, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT-CSIC), centran la atención científica después de que OpenAI anunciara haber resuelto con inteligencia artificial el problema de Navier-Stokes, dotado con un millón de dólares por el Instituto Clay de Matemáticas.

El avance de la compañía estadounidense partió de los trabajos de Tristan Buckmaster y Levent Alpöge, quienes a su vez desarrollaron las herramientas creadas durante años con lápiz y papel por Martínez-Zoroa y Córdoba, a partir de la tesis doctoral del primero, en torno a las ecuaciones de Euler, que describen el movimiento de un fluido ideal.

Antes de su intervención, Martínez-Zoroa ha explicado que la demostración presentada por OpenAI "es una prueba mastodóntica" elaborada con inteligencia artificial y ha comentado que "una parte importante de la prueba utiliza las herramientas" desarrolladas por su grupo de trabajo.

El matemático murciano, cuyo nombre suena como candidato a la Medalla Fields, considerada el Nobel de las Matemáticas, ha recordado que las ecuaciones de Navier-Stokes, planteadas en el siglo XIX, buscan determinar si el movimiento de los fluidos es siempre suave y ordenado o si pueden aparecer puntos donde la velocidad o la presión se vuelvan infinitas en un instante dado.

En respuesta a las preguntas sobre las aplicaciones prácticas de este hallazgo, ha señalado que en ciencia básica "es muy difícil saber inmediatamente qué aplicaciones va a tener", aunque ha apuntado que estos modelos resultan fundamentales en ámbitos como la predicción meteorológica o el estudio de las corrientes oceánicas.

Por su parte, Diego Córdoba ha abordado el debate abierto sobre el impacto de la inteligencia artificial y el reconocimiento de las autorías científicas, después de que OpenAI omitiera inicialmente las referencias a los investigadores españoles.

"La IA en las matemáticas ha supuesto una revolución. Esto va a cambiar la manera de investigar en matemáticas; toda la comunidad científica internacional estamos en shock y tenemos que digerirlo", ha subrayado Córdoba.

"Hay que reescribir las reglas del juego, y eso ya de por sí es un cambio muy importante. Las líneas de investigación y los trabajos que se puedan abordar con IA van a ser más importantes y potentes, y en unos años van a suponer avances enormes dentro de las matemáticas", ha concluido.