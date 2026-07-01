Las matriculaciones crecen un 18,3% en la Región de Murcia en el primer semestre, casi el triple que la media

Archivo - Vehículos a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos han crecido un 18,3% en el primer semestre en la Región de Murcia en comparación con el mismo periodo de 2025, casi el triple de lo que lo han hecho en el conjunto de España (+6,2%), según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la Región, en los seis primeros meses del año se han matriculado 10.607 turismos y todoterrenos. De ellos, 2.160 se vendieron en junio, un 23,5% más que en el mismo mes de 2025.

De esta forma, la Comunidad concentra un 1,68% de los registros en el conjunto del país, donde se ha llegado a las 128.426 anotaciones mensuales, una cifra superior en un 7,8% a la del sexto mes del año anterior, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019.

DATOS NACIONALES

El bueno desempeño del semestre en España se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 7,4% en el canal de particulares, hasta 275.919 registros; del 4,2% en el canal de empresas, hasta llegar a 206.337 unidades matriculadas; y del 6,7%, hasta las 165.455 anotaciones, en el canal 'rent a car'. Por otro lado, el 'renting' matriculó 168.233 turismos, un 11,5% más sobre el mismo mes del año pasado.

Solo en junio, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 11,5%, hasta 54.481 registros; el canal de empresas se elevó un 2,1% (hasta 43.101 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 30.844 matriculaciones (un 9,8% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 34.139, un 2,8% más sobre junio del año anterior.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LOGRAN UNA CUOTA DE CASI EL 10%

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, los eléctricos crecieron un 36,7% respecto al primer semestre del año anterior, hasta sumar 63.202 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 9,7%.

Igualmente, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) ha crecido un 39% respecto a hace un año, con 77.941 unidades comercializadas. Solo en junio, la cifra ha aumentado un 15,3%, hasta 15.567 nuevos registros, con una cuota del 12,2%.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) continúan creciendo y en junio han representado el 23,2% de los turismos vendidos. Las ventas aumentaron un 20,2%, con un total de 29.791 unidades. En el acumulado del año, hasta junio se han registrado 141.143 ventas, un 37,9% más que el mismo periodo del año anterior, representando el 21,8% del total.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 46,9% de las ventas del semestre y 304.235 operaciones, un 19,8% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina, caen en matriculaciones un 18,5% interanual, con 153.508 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 23,7% en este semestre, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma un 30,7%, hasta las 23.815 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,6%, situándose como la quinta motorización del semestre, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 27,2% en términos interanuales, hasta las 22.579 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 3,4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en junio se quedan en 100,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,35% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 102,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,75% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UN 7,9% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS HASTA MAYO

Los seis primeros meses del año también fueron beneficiosos para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 102.292 unidades, un alza del 7,9% respecto al año anterior. Solo en junio, las ventas de vehículos comerciales crecieron un 8%, hasta las 20.014 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' aumentaron un 5,8% interanual hasta situarse en 52.020 unidades en el primer semestre. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron 50.272 matriculaciones, un ascenso del 10,2% en valores interanuales.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un descenso del 13,2% interanual, con 15.908 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 2.030 ventas en el primer semestre, retrocedieron un 6,7%.

Solo en junio, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 1,9%, con un total de 3.037 unidades, de las cuales 2.740 pertenecen a los vehículos industriales (+5,3%) y 297 a autobuses, autocares y microbuses (un 21,2% menos).

UNA VISIÓN "OPTIMISTA"

Tras conocerse los datos, los principales actores del sector automovilístico han celebrado las nuevas cifras y han acogido con optimismo los meses de 2026 que están por venir.

"Terminamos el primer semestre con casi 650.000 matriculaciones, lo que nos permite ser optimistas de cara a superar con holgura los 1,2 millones de ventas en todo 2026, siempre que no surjan otros factores externos que puedan influir negativamente en el mercado", ha apuntado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

En la misma línea se ha pronunciado el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, que ha pronosticado que el mercado debería sobrepasar "ampliamente" esta cifra, o acercarse incluso a los 1,25 millones de registros.

"Para eso, se tienen que dar ciertas condiciones y una de ellas, imprescindible, es que se abra cuanto antes la ventanilla administrativa del Plan Auto + para que los perceptores de esa ayuda puedan tramitarla cuanto antes", ha apuntado.

De su lado, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, también ve "factible" que se puede seguir hablando de cerrar el ejercicio 2026 por encima de los 1,2 millones de unidades matriculadas, "si se activan ya los planes pendientes para mantener el dinamismo de la demanda".