Las matriculaciones de vehículos eléctricos en la Región de Murcia crecen un 52% en junio

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita los puntos de recarga de la empresa Zunder (imagen de archivo) - CARM

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos electrificados en la Región de Murcia se incrementaron en un 52,4 por ciento interanual en el mes de junio, colocándola de nuevo como la tercera autonomía donde más crecieron.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que esta pujanza, reflejada en los último datos hechos públicos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), responde en gran medida "al éxito de las ayudas autonómicas para electrificación, que incluyen deducciones fiscales únicas en España en el tramo autonómico del IRPF de hasta 7.000 euros para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y hasta 4.000 en puntos de recarga".

Asimismo, Vázquez resaltó que la estadística de Anfac "refleja que la sociedad está respondiendo al estímulo fiscal autonómico, con unas ventas acumuladas este año de 2.890 vehículos". El consejero recordó que las ayudas de la Comunidad en este sentido "generarán en la reciente campaña un ahorro de 3,2 millones de euros para más de 2.000 contribuyentes" y que la Región de Murcia "es ahora la única que sigue apoyando fiscalmente la instalación de puntos de recarga".

Vázquez contrapuso este esfuerzo autonómico con el que calificó de "cambio de modelo fallido en las ayudas estatales". En este sentido, afirmó que el Plan Auto presentado por el Gobierno central "mantiene prácticamente los mismos inconvenientes que tanto criticaron ciudadanos y sector en los programas MOVES, y que supusieron un verdadero infierno burocrático para sus solicitantes". "Este Plan Auto no soluciona los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos", sentenció Juan María Vázquez.

"No hay ayuda directa en el momento de la compra, se reduce la cuantía de las subvenciones, desaparecen los incentivos para los puntos de recarga y se sustituye un sistema sencillo de cuantificación de la ayuda por otro más complejo", lo que resulta en su opinión en que "la anunciada revolución respecto al MOVES en muchos aspectos supone incluso un paso atrás para quienes desean adquirir un vehículo eléctrico y apoyar la transición energética".

El consejero criticó que, tras siete meses de retraso y promesas en sentido contrario, "el Plan Auto no contempla la prometida ayuda directa a la compra del vehículo", y que el comprador "sigue teniendo que adquirir el coche con sus medios, matricularlo, presentar la solicitud, aportar la documentación justificativa y esperar a que el Ministerio revise el expediente, dicte la resolución y ordene el pago. Es, en esencia, el mismo esquema que hizo de MOVES un programa fallido".

A su juicio, "es llamativo que el propio Gobierno justificara el traspaso de la gestión de estas ayudas desde el Ministerio para la Transición Ecológica al de Industria con el argumento de que era necesario agilizar el sistema y superar las deficiencias del MOVES, pero las bases aprobadas repiten la apuesta por un procedimiento complejo y burocratizado que dista mucho de la ayuda directa e inmediata anunciada".

El consejero también señaló de forma negativa el hecho de que el Gobierno central "reduce la intensidad de las ayudas, pasando de los 7.000 euros máximos de MOVES III para la compra de un turismo eléctrico a 4.500 para particulares del Plan Auto, al tiempo que desaparecen las ayudas para la instalación de puntos de recarga, un elemento imprescindible para facilitar la electrificación y el autoconsumo doméstico".

Finalmente, apuntó que el nuevo sistema de cálculo de las ayudas "es mucho más complejo, dificulta que el ciudadano conozca de antemano qué ayuda le corresponde e incrementa la complejidad de gestión administrativa para los funcionarios autonómicos encargados de tramitar los expedientes".