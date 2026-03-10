La mayor parte de la Región de Murcia se encuentra en aviso amarillo por lluvias este martes

Archivo - Varias personas paseando con paraguas por el centro de Cartagena bajo la lluvia en una imagen de archivo - EMERGENCIAS CARTAGENA - Archivo

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo en gran parte de la Región de Murcia ante la previsión de precipitaciones y nevadas en cotas altas del interior, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

Según la última actualización de la Aemet, los avisos por lluvias afectan especialmente al Campo de Cartagena y Mazarrón, la Vega del Segura y el Altiplano, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora hasta las 20.00 horas.

La nubosidad será generalizada en toda la comunidad, con chubascos que podrían ser localmente fuertes en la mitad oriental, acompañados ocasionalmente de tormentas y granizo menudo.

Por su parte, la comarca del Noroeste permanece bajo aviso amarillo por nevadas hasta el mediodía. Se prevé una acumulación de hasta 2 centímetros de nieve en 24 horas, con una cota que oscilará entre los 1.000 y 1.100 metros, aunque las acumulaciones principales se esperan por encima de los 1.200 metros de altitud.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán un descenso, con máximas que no superarán los 15 grados en la capital de la Región y en Cartagena, mientras que en puntos del interior como Caravaca de la Cruz las mínimas caerán hasta los 4 grados.