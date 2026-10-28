MC Cartagena expresa su "profundo pesar" por el accidente ferroviario de Toledo

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

MC Cartagena ha expresado su "más profundo pesar" por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

El secretario general y portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha trasladado, en nombre de toda la formación, sus más "sinceras condolencias" a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su "cariño, solidaridad y deseos de pronta recuperación" a los heridos.

"Hoy es un día de enorme tristeza. Desde Cartagena queremos acompañar en su dolor a todas las familias afectadas por esta tragedia y expresarles nuestro apoyo y solidaridad en unos momentos tan difíciles", ha manifestado Giménez Gallo.

MC Cartagena ha "reconocido y agradecido" el trabajo de los servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y cuantos profesionales y voluntarios están participando en las labores de rescate y atención a las víctimas.

Asimismo, la formación ha expresado su solidaridad con las localidades afectadas y con toda Castilla-La Mancha ante este accidente. "Desde MC Cartagena trasladamos todo nuestro afecto a las víctimas y sus familias", han concluido.