MC impulsa una comisión para investigar la gestión de Turismo en Cartagena y pide explicaciones a Arroyo

MC impulsa una comisión para analizar la gestión de Turismo en Cartagena y pide explicaciones a Arroyo - MC CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del área de Turismo y sus organismos dependientes durante el mandato 2023-2027. La propuesta ha sido impulsada por MC Cartagena y ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Vox, Sí Cartagena y varios concejales no adscritos, según informa MC Cartagena.

El portavoz de la formación, Jesús Giménez Gallo, ha reclamado la necesidad de fiscalizar el uso de los fondos públicos destinados a promoción turística y ha sostenido que la comisión debe servir para "saber a dónde va el dinero público" y depurar responsabilidades si se detectan irregularidades. "No estamos hablando de cientos de euros, sino de millones", ha subrayado.

Giménez Gallo ha criticado "la falta de información facilitada por el Gobierno local" y "la imposibilidad de acceder a expedientes solicitados durante el mandato. Como ejemplo, ha señalado que han intentado que se haga seguimiento de las mociones aprobadas, así como "conocer qué ha sucedido con el Teatro Circo después de una compra millonaria o saber qué ocurrió con los terrenos de Los Mateos y siempre nos hemos encontrado con la negativa del Gobierno local". "Ahora le toca rendir cuentas a este gobierno tan poco acostumbrado a la transparencia", ha añadido.

La única formación que ha votado en contra de la comisión ha sido el Partido Popular. Una decisión que el portavoz de MC ha criticado "si ustedes no tuvieran nada que ocultar, hubiesen levantado la mano".