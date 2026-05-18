MC, PSOE y Sí Cartagena presentan una moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena

Archivo - La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), Partido Socialista (PSOE) y Sí Cartagena han registrado este lunes, 18 de mayo, una moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena. Esta decisión la han tomado "para poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal", han informado.

Además, la moción de censura cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez.

Los tres grupos han señalado que han decidido presentar esta moción a la alcaldesa Noelia Arroyo "tras meses de creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro".

En este sentido, han apuntado que "la inestabilidad política y económica" les ha llevado "a unificar sus fuerzas para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio".

Este martes ofrecerán una rueda de prensa conjunta para ahondar sobre decisión.