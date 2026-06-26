La MCT afronta el verano con la mayor reserva de agua de su historia

Comité Ejecutivo de la MCT - MCT

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) afronta el periodo estival "con plenas garantías" para el abastecimiento de agua potable a los más de tres millones y medio de personas que residen durante el verano en los 80 municipios de la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete.

El Comité Ejecutivo del organismo ha analizado este viernes el balance de los recursos hídricos correspondientes al presente año hidrológico, que confirma que la entidad dispone del mayor volumen de agua almacenada de su historia para hacer frente a la época de máxima demanda del año, según ha informado la MCT.

Esta consecución de reservas históricas responde, por un lado, al cambio en el modelo de explotación del sistema hidráulico implantado por la Mancomunidad en marzo de 2022 y, por otro, las extraordinarias precipitaciones asociadas al fenómeno conocido popularmente como 'tren de borrascas', que afectó a la Península entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

El embalse alcanzó el pasado 3 de abril la máxima cota registrada desde su puesta en servicio en 1974. A fecha de hoy, la infraestructura mantiene un volumen excepcional de 7,16 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 87,18% de su capacidad total.

ORIGEN DE LOS RECURSOS E INCREMENTO DE LLUVIAS

En términos generales, el sistema de abastecimiento de la MCT se sustenta en tres grandes fuentes de recursos complementarias. Aproximadamente el 20% del agua procede del río Taibilla, el 40% procede del trasvase Tajo-Segura y el 40% restante de la desalación.

En el actual año hidrológico --acumulado de octubre de 2025 a mayo de 2026--, la procedencia exacta de los 142,30 hectómetros cúbicos empleados se ha distribuido en un 27,25% del río Taibilla, un 36,98 % del Trasvase, un 35,5% de la desalación --entre plantas de la MCT y de Acuamed-- y un 0,27% de otras aguas.

La precipitación acumulada en la presa ha alcanzado los 413,3 litros por metro cuadrado, una cifra que supone un incremento superior al 40% con respecto a los 287,3 litros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Aunque el río aporta una quinta parte del total anual en condiciones normales, el organismo ha destacado que este recurso constituye un activo estratégico fundamental, ya que es la única fuente disponible para 14 municipios integrados y su calidad sanitaria permite reforzar la red cuando es necesario.

Durante la sesión celebrada este viernes, el Comité Ejecutivo ha aprobado la contratación de diversas obras y servicios por un importe total de 4.487.255,65 euros. Estos fondos se destinarán de manera íntegra a las labores de mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras que componen la red de distribución de la Región de Murcia, Alicante y Albacete.

La MCT es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su función esencial se centra en el abastecimiento de agua potable en alta mediante la captación, tratamiento, conducción, almacenamiento y distribución a 43 municipios de Murcia, 35 de Alicante y dos de Albacete, con una población fija que supera los 2,5 millones de habitantes.