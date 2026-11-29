1138404.1.260.149.20261129134819 El MED EMRE mantiene estables su flotabilidad y su estructura durante el remolque a Cartagena. Será protegido por una zona de exclusión a la navegación de una milla náutica y escoltado por la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha informado que el MED Emre, que sigue rumbo a Cartagena, mantiene estables su flotabilidad y su estructura durante el remolque. Será protegido por una zona de exclusión a la navegación de una milla náutica y escoltado por la Guardia Civil.

La supervisión técnica constata que ninguno de los puntos de análisis de flotabilidad y estructura del buque ha registrado cambios desde el inicio del remolque. Además, la mancha identificada ayer en la zona de la zozobra ha desaparecido y no se han detectado nuevas manchas durante el remolque.

La Dirección General de la Marina Mercante ha dictado una resolución que establece una zona de exclusión a la navegación marítima de, al menos, una milla náutica de radio en torno al tren de remolque. La medida responde a la complejidad de la operación y a la posición invertida del buque, y busca proteger la seguridad marítima y la del propio tren de remolque.

La zona de exclusión estará vigente desde su difusión mediante radioavisos náuticos hasta el atraque y amarre del buque en el puerto de Cartagena. La resolución se ampara en el artículo 20.1 de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima, que faculta a la Administración marítima para restringir o prohibir la navegación por razones de seguridad, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se ha solicitado a la Guardia Civil la escolta del tren de remolque desde la entrada en aguas de la capitanía marítima de Cartagena. El remolque navega a una velocidad de entre 1 y 2 nudos y, de mantenerse esa velocidad, se estima que el barco llegue al puerto de Cartagena el miércoles.