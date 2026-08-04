Medio Ambiente incorpora drones con un alcance de hasta 20 kilómetros para la vigilancia ambiental - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha incorporado dos drones de última generación y un equipo de posicionamiento por satélite para reforzar las labores de vigilancia, control e inspección medioambiental que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Los nuevos dispositivos, presentados este martes por el consejero Juan María Vázquez en Cabo Cope, en Águilas, permitirán realizar inspecciones aéreas en vertederos y plantas de tratamiento, detectar irregularidades en tiempo real, elaborar cartografías detalladas y modelos tridimensionales, así como reforzar la vigilancia de espacios protegidos para prevenir vertidos ilegales, según ha informaod la Comunidad.

Los drones, del modelo DJI Matrice, han supuesto una inversión de 108.223 euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la digitalización de la gestión de residuos.

Los equipos cuentan con una autonomía cercana a una hora, un alcance de transmisión de hasta 20 kilómetros, posicionamiento centimétrico y compatibilidad con cámaras térmicas y multiespectrales.

La Consejería también ha adquirido un equipo GNSS de posicionamiento por satélite para realizar mediciones topográficas con precisión centimétrica y una cámara integrada que facilita la gestión de los datos obtenidos durante el trabajo de campo.

Estos nuevos medios se suman a los seis drones que ya utiliza la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática en tareas de prevención y extinción de incendios forestales y apoyo a la vigilancia realizada por los agentes medioambientales.

Además, el departamento autonómico incorporará 15 tabletas rugerizadas para uso en exteriores, diseñadas para trabajar en condiciones ambientales adversas y facilitar la documentación de inspecciones en vertederos, puntos limpios y otras zonas de difícil acceso.

Según ha explicado el consejero, la incorporación de estos equipos permitirá avanzar hacia una gestión de residuos basada en datos más precisos.