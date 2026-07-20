Medio Ambiente limita las actividades en los montes ante el episodio de calor extremo

Cierre de accesos a los Espacios Naturales Protegidos - CARM

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma aplicará desde este martes, 21 de julio, un conjunto de medidas extraordinarias en los terrenos forestales de la Región de Murcia para reducir el riesgo de incendios ante el episodio de temperaturas extremas previsto para los próximos días.

Entre ellas, se limita el tránsito rodado de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesen terrenos forestales, considerada la principal restricción de la resolución.

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha establecido estas medidas mediante una resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, que permanecerá vigente hasta el martes 26 de julio (07:00 horas), ambos días incluidos, según han informado desde el Gobierno regional.

Las restricciones afectan principalmente al empleo de maquinaria susceptible de originar chispas o generar una fuente de calor, así como al uso del fuego y a determinadas actividades recreativas en los montes y sus proximidades. El objetivo es minimizar las posibilidades de que se produzca una ignición durante unas jornadas en las que las altas temperaturas incrementarán el riesgo de incendio forestal.

La resolución prohíbe durante todo el periodo la realización de trabajos que requieran el empleo de equipos radiales, aparatos de soldadura, desbrozadoras de disco o astilladoras. La limitación se aplicará tanto en las superficies de uso forestal como en la franja de 200 metros situada alrededor de ellas.

El resto de los trabajos autorizados con maquinaria en áreas forestales únicamente podrá desarrollarse entre las 6.00 y las 13.00 horas, respetando las condiciones y pautas de seguridad establecidas en la resolución.

Como excepción, el uso de calderas destinadas a la extracción de plantas aromáticas y los aprovechamientos apícolas podrá llevarse a cabo desde las 5.00 hasta las 13.00 horas.

También quedan exentos los trabajos de reparación de caminos que no impliquen el empleo de los equipos expresamente prohibidos.

Además, el jueves 23 de julio quedará suspendido el uso de maquinaria en las zonas afectadas por la resolución, debido a la previsión de unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables y de un riesgo de incendio más elevado aún.

Las medidas extraordinarias también prohíben encender fuegos en las áreas recreativas y lanzar material pirotécnico a menos de 400 metros de los terrenos forestales. La única excepción será la pirotecnia terrestre cuyo vuelo no supere los dos metros sobre el suelo.

Asimismo, durante la vigencia de la resolución no podrán celebrarse pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos atraviesen terrenos de monte, ya sean de titularidad pública o privada. Estas actividades pueden incrementar el riesgo de incendio tanto por el funcionamiento de los vehículos como por la concentración de personas en los espacios forestales.

VIGILANCIA

Los agentes medioambientales velarán por el cumplimiento de las medidas y reforzarán la vigilancia en los espacios naturales protegidos, las superficies forestales y los montes de utilidad pública.

Entre sus funciones se encuentra el control del cierre de los accesos a los espacios forestales protegidos y a los montes de utilidad pública durante el periodo establecido. Estos cierres estarán vigentes desde el martes 21 de julio hasta el lunes 27 de julio a las 7.00 horas.

Por su parte, los efectivos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscritos al Plan Infomur, permanecerán en estado de alerta para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el episodio de temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES

El Gobierno regional recuerda la importancia de extremar la prudencia durante estos días, evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, llamas o chispas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los Agentes Medioambientales.

También recomienda no arrojar colillas, fósforos ni otros objetos encendidos o susceptibles de provocar una combustión, así como comunicar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 cualquier columna de humo, llama o indicio que pueda alertar de la posible existencia de un incendio forestal.