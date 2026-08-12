Medio centenar de aficionados a la astronomía viajan desde la Región de Murcia a Palencia para ver el eclipse

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de aficionados a la astronomía de la Región de Murcia han viajado este miércoles en autobús hasta Astudillo (Palencia) para observar el eclipse total de Sol, en un desplazamiento organizado desde hace meses, según anunciaron previamente a través de su página web.

El autobús ha partido esta madrugada desde Lorca y ha realizado varias paradas en Totana y Murcia antes de continuar hacia Palencia. El regreso está previsto después de la finalización del eclipse.

La elección del destino se debe a que Astudillo (Palencia) es uno de los puntos en el mapa nacional en el que se podrá observar la totalidad del fenómeno, con una ocultación del 100% y una duración estimada de un minuto y 48 segundos.