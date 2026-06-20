Medios aéreos y terrestres trabajan en la extición de un incendio en la Mota del Río a su paso por Murcia

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en estos momentos en un incendio declarado en la mota del río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia, que debido al viento en la zona está dificultando las labores de extinción.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha informado que están trabajando dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia.

En concreto, el incendio afecta al cañaveral situado junto a la zona de El Malecón. Debido a la presencia cercana de viviendas el '1-1-2' informa que, en prevención, se van a desalojar a algunos vecinos.