Melody actúa este jueves en el ciclo Noches de Sal en Cartagena

Actuarán este fin de semana Belter Souls, José Mercé y Grison

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El ciclo Noches de Sal, que celebra este verano su quinta edición acoge este jueves, 21 de agosto, el concierto de Melody. La actuación de la cantante sevillana tendrá lugar en el auditorio Paco Martín del Parque Torres, con la producción de Crash Music y Raw Music, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La apertura de puertas se realizará a las 21.00 horas y el concierto arrancará a las 22.00 horas. Las entradas a la venta en la web https://entradas.crashmusic.es/

PROGRAMACIÓN COMPLETA

El concierto de la última representante de España en Eurovisión estará protagonizado por una mezcla de pop, flamenco y ritmos latinos. La cantante y compositora cuenta con una sólida trayectoria que comenzó desde niña y que ha sabido reinventar.

A la actuación de Melody, le seguirá el viernes, 22 de agosto, la de Belter Souls. Bajo la dirección del músico murciano Pablo Torres la agrupación está formada por un elenco de polifacéticos cantantes formados también en otras disciplinas musicales y estudios de arte dramático. Belter Souls es una compañía de música y artes escénicas nacida a finales del año 2016 que ha logrado generar en sus producciones un sello de identidad propio cimentado en el poder y la energía de la voz humana y en la originalidad de sus arreglos basados en la armonía vocal y el color característico de la música negra, el soul y el góspel.

El 23 de agosto llegará a Cartagena José Merce. El cantaor, con más de un millón de discos vendidos, es una de las grandes figuras del flamenco. Ha trabajado con maestros como Paco de Lucía, Antonio Gades o Tomatito, y su espectáculo 'Oripandó' refleja su evolución artística. En 2024, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Como cierre, Noches de Sal contará con Grison el domingo, 24 de agosto. Es un músico de beatboxing, colaborador en el programa de David Broncano 'La Revuelta' de Televisión Española y artista especializado en la música en vivo, reconocido por su talento y espontaneidad, ha demostrado ser todo un showman.

