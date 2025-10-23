El mercado de Todos los Santos de Murcia llena de aromas y tradición la Plaza de San Pedro

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, conversa con uno de los comerciantes en el mercado de Todos los Santos de la plaza de San Pedro - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de Todos los Santos de la plaza de San Pedro de Murcia ha quedado oficialmente inaugurado este jueves en un acto que ha contado con la asistencia del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y representantes de la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos (Artesantos).

Este tradicional mercado, que permanecerá abierto hasta el domingo 2 de noviembre, llenará durante estos días el centro de Murcia de aromas, dulces y artesanía, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, impulsa un año más esta cita con el fin de preservar las costumbres locales, difundir las recetas tradicionales y fomentar la actividad comercial del municipio.

Entre los productos más demandados destacan los dulces murcianos característicos de estas fechas, como son arrope, calabazate, pan de higo, huesos de santo, miel natural, carne de membrillo, pan de orejón o frutos garrapiñados, elaborados de manera artesanal siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

Durante la inauguración, Pacheco ha señalado que "este mercado es una muestra viva de nuestras raíces. Apostar por él es apostar por nuestra historia y por el valor de lo hecho a mano, con cariño y con respeto a la tradición. Queremos que los murcianos y quienes nos visiten sientan el orgullo de un patrimonio inmaterial que sigue vivo gracias al esfuerzo de nuestros artesanos".

El Consistorio, a través del Servicio de Comercio, Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, colabora con esta iniciativa que combina tradición, cultura y economía local, contribuyendo a la dinamización del centro de la ciudad durante la festividad de Todos los Santos.