Mercadona reparte más de 1.000 millones de euros entre sus trabajadores en varias iniciativas

Trabajadores de Mercadona - MERCADONA

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha repartido más de 1.000 millones de euros entre su plantilla a través de diferentes iniciativas, como una variable, prima por objetivos, que ha supuesto compartir en el día de hoy, con más de 112.000 trabajadores, 780 millones de euros de sus beneficios.

Concretamente, dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euro netos, correspondiente a los 5.400 euro en concepto de variable más su nómina mensual, según han informado desde la compañía.

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año.

Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Desde Mercadona han indicado que "todas estas iniciativas, que representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía, confirman que el modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los clientes".

"De hecho, su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido2, han concluido.