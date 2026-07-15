Mercamurcia eleva un 6,5% su cifra de negocio en el primer semestre de 2026

Consejo de Administración de Mercamurcia, presidido por primera vez por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercamurcia ha cerrado el primer semestre de 2026 con un incremento del 6,5% en su cifra de negocio y un crecimiento generalizado en todas sus unidades, según ha informado el Ayuntamiento tras el Consejo de Administración celebrado este miércoles, presidido por primera vez por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tras su nombramiento como consejera del centro.

Por áreas de actividad, el Mercado de Pescados y Mariscos registró el mayor crecimiento porcentual del semestre, con cerca de 17 millones de kilogramos comercializados, lo que representa un aumento del 31,09% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Mercado de Frutas y Hortalizas comercializó 70 millones de kilos (un 4,53% más) apoyado en la campaña de la fruta de hueso y la llegada de nuevos operadores, mientras que el Complejo Cárnico superó los 7 millones de kilos de sacrificio, un 5,78% más que en el primer semestre de 2025, impulsado por el sector porcino (+7,48%).

INVERSIONES EN SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES

En el plano de las infraestructuras, el Consejo de Administración ha analizado las inversiones ejecutadas en materia de seguridad contra incendios, que han sumado cerca de 200.000 euros durante los últimos tres años.

Estas actuaciones han incluido la mejora de los sistemas de detección y extinción, la instalación de Bocas de Incendios Equipadas (BIES), la integración de estos sistemas con el control de accesos y la puesta en funcionamiento de un nuevo hidrante en el recinto.

Asimismo, se han aprobado las bases y la convocatoria para adjudicar el nuevo Servicio Integral de Telecomunicaciones de la sociedad, que unificará la telefonía fija y móvil, la banda ancha por fibra óptica y la conexión a internet vía satélite.

Mercamurcia, que abastece a un área de influencia de unos tres millones de habitantes, está participada en un 51,07% por el Ayuntamiento de Murcia y en un 48,93% por la empresa pública estatal Mercasa.