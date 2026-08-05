Meteorología activa aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo el jueves en el Noroeste

Aviso amarillo por tomentas en el Noroeste de la Región - AEMET

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, este jueves en la comarca del Noroeste, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Concretamente, el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en el Noroeste de la Región estará activo de 14.00 a 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.