Meteorología prevé lluvias intensas y tormentas puntualmente más intensas de lo previsto este jueves

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el boletín de fenómenos adversos y ha elevado a naranja el aviso en las zonas de Cartagena y Mazarrón, con una precipitación acumulada de hasta 30 litros por m2 en una hora.

También alerta que las tormentas podrían ser puntualmente más intensas de lo previsto.

En concreto, a partir de la medianoche y hasta este viernes se esperan lluvias intensas y tormentas en distintas zonas de la Región de Murcia, con aviso nivel amarillo y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En la zona del Noroeste, este miércoles se prevé, desde las 17.00 horas y hasta medianoche, lluvias de hasta 15 litros por m2 en una hora y tormentas.

Y este jueves, desde las 11.00 hasta la medianoche de este viernes lluvias en las zonas del Noroeste y Altiplano, con hasta 20 litros por m2 en una hora; en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, hasta 25 litros por m2 en una hora; y Campo de Cartagena y Mazarrón, hasta 80 litros por m2 en 12 horas.