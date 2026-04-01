Miembros de la UCAM acompañan al Cristo de la Salud en la procesión de Martes Santo

Estudiantes de la UCAM en la plaza del Cardenal Belluga durante la procesión del Cristo de la Salud en Martes Santo - UCAM

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio (UCAM), encabezada por su presidenta, María Dolores García, estuvo presente un año más en la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Salud, que recorre las calles de la ciudad de Murcia cada Martes Santo.

Con salida desde la iglesia de San Juan de Dios, la comitiva avanzó entre los murcianos y visitantes que se congregaron para presenciar este cortejo, en el que, como viene siendo tradición, han desfilado estudiantes y profesores de las diferentes facultades de la UCAM, personal de Administración y Servicios, vicerrectores y miembros del Patronato de la Fundación Universitaria San Antonio, según han informado desde la institución.

Con esta participación, la Universidad Católica se suma un año más a una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa murciana, fiel a su compromiso con las manifestaciones culturales y religiosas de su entorno.