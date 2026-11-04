Miguel Poveda, Pepón Nieto, Carlos Sobera o Ana Labordeta, en la nueva temporada de El Batel

'La Pasión Infinita' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado este miércoles 4 de noviembre la programación teatral municipal para la próxima temporada en el auditorio El Batel. La oferta programada por el Consistorio con artistas como Miguel Poveda, Pepón Nieto, Carlos Sobera o Ana Labordeta, quienes se subirán a este escenario entre los meses de enero a septiembre de 2027. Las entradas ya están a la venta en la web www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del auditorio.

La programación comenzará el 28 de enero con 'Los días perfectos'. Se trata de una adaptación teatral de la novela con el mismo nombre de Jacobo Bergareche protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Daniel Veronese. En ella el protagonista decido hacer una revisión de su matrimonio después de leer originales de cartas que que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter.

El 4 de marzo será el turno de Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad, y la pianista Lola Barroso con 'La pasión infinita'. Escrita y dirigida por José Troncoso "pone en valor la historia de un buen hombre que, a pesar de tener una gran vocación artística, ha sido desprovisto por los dioses de cualquier tipo de talento para desarrollarla", ha explicado el director, que pone en el centro de la historia a un aspirante a actor sin talento.

El Batel también acogerá el 17 de marzo la adaptación de la novela 'Invisible' de Eloy Moreno que cuenta con más de un millón de ejemplares vendidos. Se trata de una producción de la Fundación Teatro Joven con el apoyo de la Fundación Antonio Banderas y la Fundación Bogaris. La obra aborda el acoso escolar, la incomprensión, la empatía y el deseo de ser aceptado a través de un protagonista con una extraordinaria habilidad.

El 2 de abril Carlos Sobera, Ángel Pardo, Silvia Vacas, Jesús Cabrero Juanjo Cucalón, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Priet protagonizarán 'La comedia de la olla'. En ella se presenta la historia de Euclión y sus hijos que viven romances en secreto.

Esta programación la cierra 'El agua detenida: los hombres de Federico', el 30 de septiembre. El cantante Miguel Poveda se subirá por primera vez al escenario como actor con esta nueva obra escrita y dirigida por Ceres Machado. Se trata de una relectura de la sobras de Federico García Lorca donde los personajes masculinos de 'Yerma', 'La casa de Bernarda Alba' y 'Bodas de sangre' conviven en un mismo espacio poético.

Todas las obras se representarán a las 20.30 horas. Las entradas ya están a la venta en la web www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del auditorio.