Miles de personas toman las calles de Santomera para celebrar el Bando de la Huerta

Santomera volvió a echarse este sábado a la calle para vivir una de las citas más emblemáticas y multitudinarias de sus fiestas patronales: el Bando de la Huerta - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Santomera volvió a echarse este sábado a la calle para vivir una de las citas más emblemáticas y multitudinarias de sus fiestas patronales: el Bando de la Huerta. Miles de personas participaron en una jornada marcada por la tradición, la convivencia y el orgullo por las raíces huertanas que forman parte de la identidad del municipio.

El desfile reunió a más de medio centenar de carrozas y numerosas charangas, que llenaron de música, color y ambiente festivo las principales calles de Santomera. Refajos, zaragüelles y otros elementos característicos de la indumentaria tradicional murciana fueron los grandes protagonistas de una tarde en la que vecinos y visitantes disfrutaron de una de las estampas más representativas de las fiestas.

La comitiva estuvo encabezada por la asociación Amigos de la Música y las Tradiciones, los miembros de la Asociación de Discapacitados de Santomera (ADIS), representantes de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario y una carroza del Centro Municipal de la Tercera Edad, desde la que se repartieron bebidas y bocadillos a lo largo del recorrido.

La celebración arrancó ya desde primera hora con el tradicional 'prebando', organizado por la Asociación Mañanera El Precedente. Sus integrantes llevaron la alegría festera a la residencia de mayores y a distintos puntos del municipio mediante el reparto de juguetes y un animado pasacalles acompañado por el grupo Los Parrandos.

Las fiestas patronales afrontan ahora sus últimos días. Este domingo tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario en la plaza de la Iglesia y, el próximo miércoles, la solemne procesión en honor a la patrona pondrá el punto final a una programación que ha superado el centenar de actividades dirigidas a todos los públicos.